Présentation de la carte de crédit Xbox : le rêve d'un joueur devenu réalité

Dans un geste inattendu, Microsoft et Mastercard ont uni leurs forces pour introduire la très attendue carte de crédit Xbox aux États-Unis. Bien qu’il soit initialement réservé aux Xbox Insiders, il devrait s’étendre à tous les joueurs Xbox basés aux États-Unis au cours de l’année à venir.

Conçue pour répondre aux besoins de la communauté des joueurs, la carte de crédit Xbox offre un système basé sur des récompenses qui permet aux titulaires de carte de gagner des points à chaque achat. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des jeux et des modules complémentaires via Xbox.com. En guise d'incitation supplémentaire, les nouveaux titulaires de carte recevront un bonus initial de 5,000 50 points (équivalent à XNUMX $ USD) et un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate. Bien que l’offre de trois mois ne soit disponible que pour les nouveaux membres, elle peut être offerte à d’autres, ce qui en fait un régal potentiel pour les amis et la famille.

Pour renforcer encore le programme de récompenses, le Microsoft Store offrira cinq fois le nombre habituel de points pour les achats éligibles effectués avec la carte de crédit Xbox. De plus, certains partenaires tels que DoorDash, Netflix et Disney+ offriront trois fois les points habituels pour leurs services.

Il est important de noter que la carte de crédit Xbox est assortie de taux annuels en pourcentage (TAEG) allant de 20.99 % à 31.99 %. Bien que la carte présente une nouvelle manière pour les joueurs d'exprimer leur passion, une utilisation responsable et un examen attentif des tarifs APR sont fortement conseillés.

Offrant une touche élégante, la carte de crédit Xbox offre un choix de cinq designs de bon goût, permettant aux utilisateurs d'exprimer leur personnalité de joueur. De plus, les titulaires de carte ont la possibilité de personnaliser leur carte en ajoutant leur Gamertag, garantissant ainsi une expérience unique et personnalisée.

En conclusion, l'introduction de la carte de crédit Xbox présente une opportunité passionnante pour les joueurs de gagner des récompenses et d'améliorer leur expérience de jeu. Cependant, il est essentiel d’aborder son utilisation de manière responsable et de prendre des décisions éclairées en fonction de la situation financière de chaque personne.

Définitions:

– Xbox Insiders : personnes qui font partie du programme Xbox Insider, qui leur permet de tester de nouvelles fonctionnalités et de fournir des commentaires avant la sortie publique.

– Xbox Game Pass Ultimate : Un service d'abonnement qui donne accès à une large gamme de jeux Xbox, dont Xbox Live Gold et un accès au Xbox Game Pass pour console et PC.

– Taux TAEG : taux annuels en pourcentage, qui représentent le coût annuel d’emprunt sur une carte de crédit ou un prêt.

Sources:

– Article original : « Xbox obtient sa propre carte de crédit » par Emily Gera, VG247.