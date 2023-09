Comment jouer à Connections : un jeu de réflexion stimulant du New York Times

Connections est un jeu de réflexion développé par le New York Times qui met les joueurs au défi de classer un groupe de 16 mots en quatre groupes secrets. L’objectif est d’identifier les liens qui relient les mots et de les organiser en conséquence. Chaque puzzle se réinitialise à minuit et propose un niveau de difficulté variable.

Pour jouer à Connections, une grille contenant 16 mots vous est présentée. Votre tâche consiste à organiser ces mots en quatre séries de quatre en identifiant les thèmes communs qui les relient. Les thèmes peuvent aller des titres de franchises de jeux vidéo aux noms de chaînes de restaurants ou aux nuances de rouge.

Même si certains mots peuvent sembler correspondre à plusieurs thèmes, il n’y a qu’une seule bonne réponse pour chaque groupe. Vous avez la possibilité de mélanger la grille et de réorganiser les mots pour vous aider à visualiser les connexions potentielles.

Chaque groupe de la grille est codé par couleur, le groupe jaune étant le plus facile à comprendre, suivi des groupes vert, bleu et violet. Une fois que vous avez identifié un ensemble de quatre mots qui, selon vous, vont ensemble, vous pouvez soumettre votre réponse. Si c’est correct, les quatre mots seront supprimés de la grille et le thème qui les relie sera révélé. Cependant, deviner incorrectement comptera comme une erreur, et vous ne disposez que de quatre erreurs disponibles avant la fin du jeu.

Si vous avez besoin d'indices pour résoudre l'énigme Connections d'aujourd'hui, le New York Times vous propose son aide en révélant les quatre thèmes : "Rock Horror Picture Show", "Who Framed Roger Rabbit", "When Harry Met Sally" et "Mad Max Fury Road". .» De plus, ils fournissent un mot de chaque groupe comme indice supplémentaire.

N'oubliez pas que les grilles de connexions varient quotidiennement et que si vous ne parvenez pas à résoudre l'énigme d'aujourd'hui, vous pouvez toujours réessayer demain. Le jeu vous permet également de suivre votre séquence de victoires et de comparer vos scores avec vos amis. Alors amusez-vous, mettez-vous au défi et exercez votre cerveau avec Connections !

Sources:

New York Times.