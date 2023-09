Déterminez les liens dans le jeu de réflexion du New York Times

Résumé : Le New York Times a publié un nouveau jeu de réflexion appelé Connections. L'objectif du jeu est de classer un ensemble de 16 mots en quatre groupes secrets en trouvant des liens entre eux. Le jeu se réinitialise quotidiennement et propose différents niveaux de difficulté. Les joueurs peuvent suivre leurs séquences de victoires et comparer leurs scores avec leurs amis. Si vous avez besoin d'aide pour résoudre l'énigme, le jeu fournit des indices et révèle les réponses. Les thèmes d'aujourd'hui incluent les décorations d'Halloween, les émissions de télévision, les symboles des machines à sous et les chiffres dans les titres de livres. Par exemple, la catégorie Décorations d'Halloween comprend des mots comme Chauve-souris, Toile d'araignée, Citrouille et Pierre tombale. Le jeu est stimulant, mais les grilles changent chaque jour, offrant aux joueurs de nouvelles opportunités de résoudre le puzzle.

Connections est un jeu de réflexion créé par le New York Times. Le jeu présente aux joueurs une grille de 16 mots et leur demande d'organiser les mots en quatre séries de quatre en fonction des connexions entre eux. Ces connexions peuvent être liées à divers thèmes, tels que les titres de franchises de jeux vidéo, les suites de séries de livres, les nuances de rouge ou les noms de chaînes de restaurants.

Même si certains mots peuvent sembler correspondre à plusieurs thèmes, il n’y a qu’une seule bonne réponse pour chaque ensemble. Pour aider les joueurs à identifier les connexions, le jeu leur permet de mélanger et de réorganiser les mots sur la grille.

Chaque ensemble de mots est codé par couleur, le groupe jaune étant le plus facile à identifier et le groupe violet le plus difficile. Une fois que les joueurs pensent avoir identifié un ensemble, ils peuvent soumettre leur réponse. Si c’est correct, les quatre mots seront supprimés de la grille et le thème qui les relie sera révélé. Deviner incorrectement comptera comme une erreur, et les joueurs ont une limite de quatre erreurs avant la fin de la partie.

Si les joueurs ont du mal à résoudre le puzzle, le jeu fournit des indices et révèle certaines des réponses. Les thèmes d'aujourd'hui incluent les décorations d'Halloween, les émissions de télévision, les symboles des machines à sous et les chiffres dans les titres de livres. Par exemple, l'une des décorations d'Halloween est Chauve-souris et l'une des émissions de télévision est 24.

Les connexions sont conçues pour être difficiles et les grilles changent chaque jour, offrant aux joueurs de nouvelles énigmes à résoudre. Donc, si vous n'avez pas réussi à résoudre l'énigme d'aujourd'hui, revenez demain pour un nouveau défi.

Source: New York Times