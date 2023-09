Nvidia met à jour les pilotes pour améliorer les performances de Starfield sur les GPU RTX séries 30 et 40

Nvidia a annoncé une mise à jour automatique en direct qui améliorera les performances de Starfield pour les utilisateurs de cartes graphiques RTX des séries 30 et 40. La mise à jour inclut la mise en œuvre de la technologie Resizing BAR, qui améliore les performances des derniers GPU. Dans les scénarios de test, Nvidia a constaté que les GPU de bureau GeForce RTX série 40 ont connu une augmentation moyenne de 5 % de leurs performances après la mise à jour.

Pour garantir la compatibilité, la mise à jour sera appliquée à la fois aux pilotes 537.17 existants et aux pilotes 537.34 nouvellement publiés. Parallèlement à cette mise à jour, Nvidia a également introduit des paramètres optimaux en un clic pour Starfield, simplifiant ainsi le processus de sélection des meilleurs paramètres pour le système spécifique de l'utilisateur. De plus, la société a résolu le problème du profil GPU pour la version Microsoft Store de Starfield.

Cette mise à jour intervient peu de temps après que Digital Foundry a signalé que Starfield fonctionnait nettement mieux sur les GPU AMD que sur les GPU Nvidia et Intel. Digital Foundry a découvert des problèmes spécifiquement liés aux processeurs Intel et a noté un écart de performances substantiel de 46 % entre la Radeon RX 6800 XT d'AMD et la RTX 3080 de Nvidia dans Starfield. Il reste à voir si la mise à jour du profil Resizing BAR contribuera à combler l'écart de performances identifié par Digital Foundry.

En conclusion, la mise à jour automatique en direct de Nvidia pour ses pilotes vise à améliorer les performances de Starfield sur les GPU RTX des séries 30 et 40. En implémentant Resizing BAR et en introduisant des paramètres optimaux en un clic, Nvidia vise à améliorer l'expérience de jeu des joueurs de Starfield. Alors que les rapports précédents mettaient en évidence les écarts de performances entre les GPU Nvidia, Intel et AMD, cette mise à jour vise à résoudre ces problèmes et à offrir une expérience de jeu plus cohérente sur différentes configurations matérielles.

