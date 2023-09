nScrypt, basé en Floride, reçoit un brevet pour des systèmes de fabrication numérique directe mobiles modulaires

nScrypt, spécialiste de la microdistribution basé en Floride, a obtenu un brevet américain pour ses systèmes de fabrication numérique directe mobile modulaire. Le système, encapsulé dans un conteneur d'expédition standard, est conçu pour la fabrication numérique directe (DDM) et est capable de travailler avec une large gamme de matériaux, notamment les thermoplastiques, les métaux et la céramique.

Le système dispose de capacités d'impression 3D ainsi que d'un système de prélèvement et de placement de composants électroniques et d'un bioréacteur. En intégrant la technologie Factory in a Tool de nScrypt, le système modulaire peut également fabriquer des dispositifs électroniques fonctionnels complets. Le système est pliable pour faciliter le transport et comprend diverses fonctionnalités avancées telles qu'un sol à décharge électrostatique, des systèmes de communication intégrés, l'énergie solaire et même une plate-forme d'atterrissage pour drones.

En plus de ce brevet, la division de recherche de nScrypt, Sciperio, a réalisé des progrès significatifs dans la technologie d'impression 3D. Ils ont réussi à améliorer les performances des structures de circuits imprimés (PCS) 3D grâce à leur technologie Factory in a Tool. Cette technologie a été utilisée pour créer des circuits avec des éléments chauffants conformes pour les appareils électroniques et la technologie portable. Ils ont également utilisé Factory in a Tool pour fabriquer des CubeSats pour l'US Space Force, démontrant ainsi la capacité du système à produire des structures complexes avec des fonctionnalités intégrées.

Avec ce brevet et ses avancées en matière de technologie d'impression 3D, nScrypt est un acteur majeur du secteur de la fabrication additive. Leur système mobile modulaire ouvre de nouvelles possibilités de fabrication localisée et de production de pièces personnalisées. Cette technologie a le potentiel de révolutionner diverses industries, de l’électronique à l’aérospatiale.

Message de navigation