Le Nothing Phone 2, lancé en juillet 2023, reçoit une nouvelle mise à jour du firmware appelée Nothing OS 2.0.3. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations et changements au smartphone. L'un des ajouts majeurs est un nouveau widget boussole qui offre une navigation plus détaillée. Les utilisateurs remarqueront également une nouvelle interface utilisateur pour le mode poche, qui améliore l'expérience utilisateur.

De plus, la mise à jour du micrologiciel inclut la prise en charge de Zomato dans la barre de progression de Glyph et améliore la compatibilité OTG. Les utilisateurs peuvent également s'attendre à des améliorations de la résolution de capture de Screen Recorder, de la stabilité de la connexion Bluetooth, de la stabilité NFC et du retour haptique.

De plus, la mise à jour Nothing OS 2.0.3 est livrée avec le correctif de sécurité Android d'août 2023, garantissant une sécurité renforcée pour l'appareil. Rien n'a été engagé à fournir trois ans de mises à jour du système d'exploitation Android et quatre ans de correctifs de sécurité pour le Nothing Phone 2.

La mise à jour a une taille de paquet de 130 Mo et est déployée auprès des propriétaires de Nothing Phone 2. Les utilisateurs peuvent rechercher manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres > Système > Mise à jour du système sur leurs appareils.

Avec son puissant SoC Snapdragon 8+ Gen 1, le Nothing Phone 2 est conçu pour offrir d'excellentes performances. Le smartphone dispose également d'une configuration à double caméra arrière avec deux capteurs de 50 mégapixels et une interface LED Glyph légèrement mise à jour pour les notifications de plusieurs applications.

La mise à jour du micrologiciel est actuellement disponible en Inde, comme le confirme la réception de la mise à jour sur l'unité d'examen. Rien ne continue d'améliorer l'expérience utilisateur et de fournir des mises à jour opportunes pour ses smartphones.

