Les adaptations d'Arctic Seal recèlent un potentiel d'innovation dans les systèmes de chauffage et de ventilation

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université norvégienne des sciences et technologies a révélé que les phoques arctiques ont développé des narines plus grandes et des structures nasales complexes pour survivre dans des conditions difficiles et glaciales. Ces adaptations spécialisées permettent aux joints de conserver la chaleur et l'humidité plus efficacement pendant la respiration.

Les phoques de l'Arctique sont confrontés au défi de perdre de la chaleur et de l'humidité en respirant dans des environnements froids et secs. Pour surmonter ce problème, ils ont développé des os uniques dans leurs cavités nasales, appelés maxilloturbinés. Ces structures poreuses sont recouvertes d'une couche de tissu muqueux qui joue un rôle crucial dans le réchauffement et l'humidification de l'air inhalé, ainsi que dans la réduction de la perte de chaleur et d'humidité lors de l'expiration.

Les chercheurs ont comparé les cavités nasales des phoques barbus de l’Arctique et des phoques moines de la Méditerranée subtropicale à l’aide de tomographies informatiques et de modèles de dissipation d’énergie. Les résultats ont montré que les phoques arctiques étaient nettement plus efficaces pour conserver la chaleur et l’eau aux températures arctiques et méditerranéennes. Même à 10°C, les phoques moines de Méditerranée perdent plus de chaleur et d’eau que les phoques arctiques.

L'étude met en évidence la possibilité d'appliquer les résultats pour concevoir des systèmes de chauffage et de ventilation plus efficaces. En imitant les structures nasales complexes des phoques de l’Arctique, les ingénieurs pourraient développer des procédés innovants, tels que des climatiseurs plus efficaces.

En outre, les chercheurs prévoient d’étendre leur étude pour explorer les structures nasales d’autres espèces et comprendre comment différentes conceptions anatomiques offrent des avantages évolutifs dans divers environnements. En étudiant des animaux dotés d'adaptations spécifiques pour la conservation de la chaleur ou de l'eau, comme les chameaux, des informations précieuses en matière d'ingénierie et de conception peuvent être obtenues.

La nature a déjà perfectionné les échangeurs de chaleur chez les phoques de l’Arctique, et en tirant les leçons de ces adaptations, les humains peuvent créer des processus et des technologies plus efficaces. L’étude souligne l’importance de s’inspirer de la nature et d’innover dans divers domaines, notamment les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.