Northern Trust achève la première étape de l'écosystème numérique de crédit carbone

Northern Trust, l'un des principaux fournisseurs de services bancaires et de gestion de patrimoine, a annoncé l'achèvement de la première étape d'un écosystème numérique de crédit carbone. Cet écosystème permettra aux acheteurs institutionnels d’accéder numériquement aux crédits carbone des grands développeurs de projets. La plateforme, développée en partenariat avec des développeurs de projets et utilisant la technologie blockchain, vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à l'utilisation de crédits carbone.

Parmi les acheteurs institutionnels qui ont déjà effectué des transactions sur la plateforme figurent le cabinet de conseil britannique Mycarbon, la société technologique White Star Capital et Northern Trust elle-même. Cette initiative fait partie du groupe Actifs numériques et marchés financiers de Northern Trust, qui soutient les marchés en croissance des actifs numériques et fournit un accès au marché et des informations sur les marchés de services de valeurs mobilières traditionnels.

La plateforme offre aux chefs de projet un flux de travail pour suivre, gérer et effectuer des transactions avec des crédits carbone tokenisés. Ces crédits sont des certificats qui représentent le droit d'émettre une certaine quantité de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. Chaque crédit équivaut à une tonne de réduction ou d’élimination de carbone. La plateforme utilise des contrats juridiques intelligents pour générer des preuves de transactions et garantir la transparence tout au long du processus.

Northern Trust s'est associé à divers développeurs de projets sur la plate-forme, notamment une société spécialisée dans la technologie de capture directe de l'air. Ces partenariats visent à rationaliser le processus des transactions de crédits carbone et à offrir une solution aux développeurs de projets pour gérer leurs crédits plus facilement et avec transparence.

L’utilisation de la technologie blockchain et des contrats intelligents sur le marché des crédits carbone est considérée comme un moyen d’apporter intégrité et confiance au secteur. D'autres initiatives, telles que CarbonPlace et le logiciel open source de registre du carbone du Programme des Nations Unies pour le développement, exploitent également la technologie blockchain pour révolutionner les marchés du carbone.

La plateforme numérique de crédit carbone de Northern Trust est toujours en développement, et sa première transaction officielle en direct est attendue plus tard cette année. En utilisant la technologie blockchain et les contrats intelligents, cette initiative vise à créer un marché plus rationalisé et plus fiable pour les acheteurs institutionnels et les fournisseurs de crédits carbone.

Sources : Northern Trust, recherche Morgan Stanley