Northern Trust achève la première étape de son écosystème de crédits carbone volontaires

Northern Trust a annoncé l'achèvement de la première étape d'un écosystème de crédits carbone volontaires à l'échelle de l'industrie. La plateforme permettra aux acheteurs institutionnels d'accéder aux crédits carbone des principaux développeurs de projets via une plateforme numérique entièrement automatisée. Utilisant la technologie de blockchain numérique du grand livre privé, l’écosystème met en relation les acheteurs avec des fournisseurs de crédits carbone axés sur la réduction des gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone.

Grâce à la plateforme, les acheteurs peuvent échanger des crédits carbone tokenisés directement avec les développeurs de projets et les retirer de leur empreinte carbone. Ce développement marque une étape importante pour l'équipe Actifs numériques et marchés financiers de Northern Trust, qui vise à fournir une plateforme leader sur le marché pour les actifs numériques. La capacité des clients institutionnels à accéder aux crédits carbone et à contribuer à leur démarche de compensation carbone est considérée comme cruciale pour l’avenir.

L’utilisation de la technologie numérique dans la gestion du cycle de vie des crédits carbone apporte confiance et transparence tant aux acheteurs qu’aux développeurs de projets. Il rationalise les tâches administratives, permettant à tous les participants de suivre, de gérer et de négocier des crédits carbone en toute sécurité. La plateforme offre également une transparence totale tout au long du cycle de vie de bout en bout d’un crédit carbone volontaire.

Northern Trust a collaboré avec divers développeurs de projets, notamment Go Balance Limited, un développeur de projets REDD+ axé sur la prévention de la déforestation, et ReGen III, une entreprise de technologies propres recyclant l'huile moteur usagée. Les transactions sur la plateforme de produit minimal viable (MVP) ont été entièrement automatisées. La poursuite du développement de la plateforme et la première transaction officielle en direct sont prévues pour fin 2023.

Cette initiative fait partie du groupe Actifs numériques et marchés financiers de Northern Trust, qui regroupe des équipes chargées de soutenir les marchés d'actifs numériques et les services de titres traditionnels. La société a été à l'avant-garde de la transformation numérique dans le domaine des services de titres, pionnière dans l'utilisation de la technologie blockchain dans l'administration de fonds de capital-investissement et en soutenant la tokenisation et le fractionnement des obligations.

