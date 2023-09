Le prix du Nokia X30 5G réduit en Inde : voici ce que vous devez savoir

Nokia a récemment annoncé une baisse de prix significative pour son smartphone Nokia X30 5G en Inde. La société a réduit le prix du téléphone de Rs. 12,000. 30 5, le rendant plus accessible aux consommateurs. Le Nokia XXNUMX XNUMXG est doté de spécifications et de fonctionnalités impressionnantes, ce qui en fait une option souhaitable pour les utilisateurs de smartphones.

Le Nokia X30 5G dispose d’un écran Full HD+ AMOLED de 6.43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est alimenté par le chipset octa-core Snapdragon 695 5G, offrant aux utilisateurs des performances rapides et efficaces. Le téléphone est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré, garantissant ainsi suffisamment d'espace pour tous vos fichiers et applications.

En termes de capacités de caméra, le Nokia X30 5G dispose d'une configuration de double caméra arrière avec un capteur principal PureView de 50 mégapixels et un capteur secondaire ultra grand angle de 13 mégapixels. Pour les selfies et les chats vidéo, le téléphone arbore un jeu de tir frontal de 16 mégapixels.

Les options de connectivité du Nokia X30 5G incluent la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC, le GPS et un port USB Type-C. Le téléphone dispose également d'un capteur d'empreintes digitales intégré pour plus de sécurité. De plus, il est doté d'un indice de résistance à la poussière et à l'eau IP67, garantissant ainsi sa durabilité dans divers environnements.

Le Nokia X30 5G est équipé d’une batterie de 4,200 33 mAh prenant en charge une charge rapide de XNUMX W. Cela signifie que vous pouvez recharger rapidement votre appareil et rester connecté tout au long de la journée sans vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Avec son design élégant, ses spécifications impressionnantes et son prix désormais abordable, le Nokia X30 5G offre un excellent rapport qualité-prix. Il est disponible dans les options de couleur Cloudy Blue et Ice White.

Sources:

– Le prix du Nokia X30 5G en Inde a été réduit de Rs. 12,000. XNUMX XNUMX, maintenant disponible avec une réduction [Nom de la source]

- [Nom de la source]