Nokia G42 5G : prix dévoilés et nouvelles options de couleur

Le Nokia G42 5G, le dernier smartphone de la série G, devrait être lancé en Inde la semaine prochaine. HMD Global, le titulaire de la licence de Nokia, a annoncé le prix de l'appareil via son compte officiel India X sur Twitter. Le teaser suggère que le prix du téléphone sera inférieur à Rs. 18,999. 42 5 et pourrait être disponible en deux variantes de mémoire. De plus, Nokia a introduit une nouvelle option de couleur So Pink pour le Nokia GXNUMX XNUMXG sur les marchés mondiaux en dehors de l'Inde.

Le Nokia G42 5G fonctionne sur un SoC Qualcomm Snapdragon 480+ et dispose d'un écran LCD HD+ de 6.56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est équipé jusqu'à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré, extensible à l'aide d'une carte microSD. L’appareil fonctionne sous Android 13 et recevra deux ans de mises à niveau du système d’exploitation Android et des mises à jour de sécurité mensuelles au cours des trois prochaines années.

En termes de capacités de caméra, le Nokia G42 5G dispose d'une configuration de triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que deux capteurs de 2 mégapixels. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie de 8 mégapixels. L’appareil est soutenu par une batterie de 5,000 20 mAh avec prise en charge de charge rapide filaire de XNUMX W.

Le Nokia G42 5G a déjà été lancé sur certains marchés mondiaux avec les options de couleurs So Purple et Grey, et il sera désormais proposé dans la nouvelle variante de couleur So Pink. Cependant, il reste à confirmer si la nouvelle option de couleur sera disponible en Inde.

Le smartphone sera disponible à la vente exclusivement via Amazon Inde, le lancement étant prévu pour le 11 septembre.

