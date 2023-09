Rumeurs sur Nintendo Switch 2 : console de nouvelle génération présentée à huis clos

Les rumeurs concernant la console de nouvelle génération de Nintendo, officieusement connue sous le nom de Nintendo Switch 2, ont été alimentées par des rapports récents. La société a apparemment présenté la console lors de réunions privées avec des développeurs de jeux lors de l'exposition Gamescom 2023 à Cologne, en Allemagne. Des sources ont révélé que des démonstrations techniques avaient été présentées, mettant en évidence des fonctionnalités telles que la prise en charge Nvidia DLSS et le lancer de rayons.

Les rapports d'Eurogamer et de VGC confirment les rumeurs précédentes selon lesquelles Nintendo faisait secrètement une démonstration de sa prochaine console. Les deux sources indiquent qu'une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a été présentée sur ce matériel « Switch 2 ». En outre, VGC affirme que les développeurs ont également eu un aperçu de la démo technologique de The Matrix Awakens Unreal Engine 5, qui suggère que la nouvelle console Nintendo prendra en charge la technologie DLSS et le lancer de rayons de Nvidia.

Bien que les détails sur le contenu présenté restent rares, VGC suggère que la console conservera le facteur de portabilité de la Nintendo Switch. En ce qui concerne la date de sortie, Nintendo viserait un lancement à l’automne 2024, même si certains éléments indiquent que la société est impatiente de lancer son jeu plus tôt.

Cependant, Nintendo n'a pas commenté ces rumeurs et devrait garder le silence jusqu'à ce qu'une console officielle soit révélée. Néanmoins, ces rapports ont suscité l’enthousiasme des fans de la société de jeux bien-aimée, signalant l’arrivée imminente de la prochaine console Nintendo.

