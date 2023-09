Le successeur de la Nintendo Switch aurait été révélé à huis clos à la Gamescom 2023

Selon un rapport d'Eurogamer, le successeur de la console Nintendo Switch a été présenté lors d'une révélation à huis clos lors de la Gamescom 2023. Bien qu'Eurogamer n'ait pas eu l'occasion de l'essayer lui-même, on pense que plusieurs développeurs partenaires ont reçu un aperçu de la console sous une forme ou une autre.

L'un des points forts de la démonstration était une version « améliorée » de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, spécialement conçue pour mettre en valeur les capacités de performance du Switch 2, selon la rumeur. Cependant, aucune autre information concernant cette prétendue démo technologique n'a été fournie. divulgué à ce moment.

Cette approche consistant à utiliser une version améliorée d'un jeu existant pour démontrer des performances améliorées rappelle la stratégie de Sony Interactive Entertainment menant au lancement de la PlayStation 5, où ils ont présenté des temps de chargement plus rapides dans Marvel's Spider-Man sur la PlayStation 4.

Malgré les rumeurs entourant le successeur de la Nintendo Switch, la société n'a pas encore officiellement confirmé son existence ni les fonctionnalités potentielles qu'elle pourrait introduire, telles que des performances améliorées, des résolutions 4K ou une rétrocompatibilité. Les rapports de l'industrie suggèrent que Nintendo se prépare à une révélation publique plus importante en 2024, mais pour l'instant, cela reste spéculatif.

Bien que les discussions sur la Nintendo Switch aient souvent tourné autour de la fin de son cycle de vie typique, Nintendo continue de connaître un succès significatif avec la Switch. Selon le président de Nintendo of America, Doug Bowser, ce succès découle du design hybride unique de la console et d'une solide gamme de jeux populaires.

Compte tenu du succès continu de la Nintendo Switch et des prochains titres en développement, tels que Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG et le jeu sans titre Princess Peach, il y a encore de quoi garder les joueurs engagés avec la Switch originale. .

Cependant, à mesure que ces titres sortent, l’avenir de la console devient incertain. Alors que la prétendue réunion à huis clos de la Gamescom 2023 suggère que Nintendo prévoit un changement dans un avenir proche, des questions demeurent quant à ce que la prochaine console Nintendo impliquera et si elle fera son apparition en 2024. Au fil du temps, davantage d'informations devraient émerger, fournissant une image plus claire des projets de Nintendo pour l'avenir.

Définitions:

1. Eurogamer – un site Web populaire de journalisme de jeux vidéo connu pour sa couverture et son analyse approfondies de l'industrie du jeu vidéo.

2. Gamescom – un salon annuel du jeu vidéo organisé en Allemagne, connu pour ses présentations et révélations de jeux et consoles à venir.

3. PlayStation 5 – la dernière console de jeu lancée par Sony Interactive Entertainment, offrant des graphismes améliorés, des performances plus rapides et de nouvelles fonctionnalités par rapport à son prédécesseur, la PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild – un jeu d'action-aventure développé et publié par Nintendo, connu pour son exploration du monde ouvert et ses mécanismes de jeu innovants.

5. Marvel's Spider-Man – un jeu de super-héros populaire développé par Insomniac Games et publié par Sony Interactive Entertainment, présentant les capacités de la PlayStation 5 avec des temps de chargement améliorés.

6. Résolution 4K – une résolution d’affichage d’environ 3840 2160 × XNUMX XNUMX pixels, offrant un niveau de détail et de clarté plus élevé que les résolutions inférieures.

7. Rétrocompatibilité – la capacité d'une console de jeu à jouer à des jeux de générations ou de plates-formes précédentes.

8. Doug Bowser – président de Nintendo of America, chargé de superviser les opérations de l'entreprise sur le marché nord-américain.

Sources:

– Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)