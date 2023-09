Mario Kart Tour cessera de publier du nouveau contenu, mais le jeu restera disponible

Mario Kart Tour, le jeu de course mobile populaire, est sur le point de cesser la publication de nouveau contenu selon une annonce dans le jeu publiée sur Reddit. Après le 4 octobre, aucun nouveau parcours, pilote, kart, planeur ou fonctionnalité ne sera ajouté au jeu. Même si cela peut entraîner une baisse du nombre de joueurs, le jeu sera toujours disponible au téléchargement et pour y jouer.

Le succès de Mario Kart Tour est évident, puisqu'il a généré près de 300 millions de dollars de revenus, ce qui en fait le deuxième titre mobile le plus rentable de Nintendo, dépassé seulement par Fire Emblem Heroes. Cependant, le jeu a également fait l’objet de controverses, notamment concernant sa stratégie de monétisation. Un aspect controversé était l’inclusion de « Spotlight Pipes », qui proposait des coffres à butin avec des cotes non divulguées. Cela a suscité des critiques de la part des joueurs et les tuyaux ont ensuite été retirés.

On ne sait pas pourquoi Nintendo a décidé d'arrêter le développement de nouveaux contenus pour Mario Kart Tour. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été publiée, il n'est pas rare que les jeux finissent par épuiser leur réserve de nouveau contenu. Nintendo continue de publier du nouveau contenu pour ses autres jeux mobiles tels que Animal Crossing : Pocket Camp, Super Mario Run et Fire Emblem Heroes. De plus, la société s'est associée au géant du mobile DeNA pour développer de nouveaux jeux pour smartphone et des expériences associées.

Même si l'absence de nouveau contenu peut décourager certains joueurs, reste à savoir comment la communauté de Mario Kart Tour réagira et si le jeu continuera à prospérer malgré ce changement de direction.

