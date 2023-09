Le prochain événement Nintendo Direct devrait lancer des titres passionnants

Des rumeurs circulent selon lesquelles Nintendo organiserait un événement Nintendo Direct la semaine prochaine, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite. Les spéculations suggèrent que l'événement présentera plusieurs titres propriétaires, notamment Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns et WarioWare : Move It.

Cependant, une chose qui ne sera pas abordée lors de l'événement est la très attendue Switch 2, successeur de la populaire console portable. Malgré cela, en coulisses, il semble que Nintendo ait travaillé sur un prototype de console, qu'ils ont présenté aux développeurs lors du récent événement Gamescom.

Les participants ont eu un aperçu d'une version remaniée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, dotée d'un matériel amélioré. Les spécificités de ce nouveau matériel sont actuellement inconnues.

Actuellement, toutes les versions de la Nintendo Switch originale sont alimentées par la puce Nvidia Tegra X1, initialement lancée en 2015. Bien que certaines versions plus récentes aient été équipées de la puce X1+ de 2019, qui offre une autonomie améliorée, les performances restent les mêmes. .

La puce Tegra X1 est considérée comme obsolète, abritant quatre cœurs Cortex-A57 à 1.02 GHz et quatre cœurs A53, ainsi qu'un GPU basé sur Maxwell de la génération GTX 900. De plus, il est associé à l’ancienne RAM LPDDR4, fournissant 4 Go de mémoire. Par rapport aux puces de smartphone modernes, la puce Tegra X1 est en retard en termes de performances.

La question qui reste sans réponse est de savoir si Nintendo s'est à nouveau associé à Nvidia pour la Switch 2, ou s'ils ont choisi un autre fournisseur de matériel. Seul le temps nous le dira.

La date de lancement prévue de la Nintendo Switch 2 est fin 2024, avec une révélation officielle susceptible d'avoir lieu avant cela. En regardant le Switch original, il a été présenté pour la première fois sous le nom de « NX » en mars 2015, a reçu une annonce complète en octobre 2016 et a finalement été publié en mars 2017.

