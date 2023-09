Utiliser l'IA pour révolutionner la découverte de médicaments et les études biologiques avec le système d'imagerie intelligent « ECLIPSE Ji »

Nikon Instruments Inc. a récemment dévoilé sa dernière innovation dans le domaine de la découverte de médicaments et des études biologiques : le système d'imagerie intelligent « ECLIPSE Ji ». Ce système de pointe combine l'intelligence artificielle (IA) avec des capacités d'imagerie avancées pour automatiser l'acquisition et l'analyse d'images cellulaires, rationalisant ainsi les flux de travail de recherche sur le cancer et les maladies nerveuses.

Le « ECLIPSE Ji » présente une conception de microscope sans oculaires et, lorsqu'il est combiné avec le logiciel d'imagerie NIS-Elements SE, il permet des tests standardisés qui effectuent l'acquisition, l'analyse et l'affichage des données d'images. Cette intégration de la technologie IA dans le système d’imagerie permet l’automatisation des tâches courantes dans les flux de travail d’acquisition et d’analyse d’images, permettant ainsi aux chercheurs de se concentrer sur des activités plus créatives telles que le développement de nouvelles hypothèses basées sur les données obtenues.

L'une des principales caractéristiques de « ECLIPSE Ji » est la capacité d'automatiser les opérations du microscope avec l'IA, améliorant ainsi l'efficacité de l'identification des échantillons à la visualisation des données. Les utilisateurs peuvent simplement installer une plaque à puits sur le système, sélectionner un test et saisir des informations de base. L’IA définit ensuite automatiquement les conditions de mise au point et d’exposition, acquiert et analyse les images et affiche les données pertinentes pour cet essai. Cette automatisation des opérations du microscope maintient non seulement des flux de travail cohérents et efficaces, mais élimine également le besoin de connaissances spécialisées dans la création d’algorithmes d’analyse d’images.

Le système d’imagerie intelligent offre également des capacités améliorées d’analyse des données. Grâce à son interface utilisateur graphique intuitive, les utilisateurs peuvent facilement visualiser les statistiques sur des cellules individuelles jusqu'à des populations. Le système permet la visualisation et l’enregistrement des tendances au niveau de la population ainsi que l’analyse des « valeurs aberrantes » qui se comportent différemment de la population. Equipé d’une large gamme d’outils d’aide à l’analyse des données, « ECLIPSE Ji » contribue à l’efficacité et à l’accélération de la recherche et du développement.

En termes d’évolutivité et de flexibilité de l’équipement, « ECLIPSE Ji » peut être étendu pour répondre à divers besoins de recherche. Il est compatible avec des systèmes complémentaires tels que le microscope confocal AX et des caméras numériques de microscope haute sensibilité supplémentaires. De plus, un incubateur de scène pour l’observation en direct des cellules cultivées peut être facilement installé. L'évolutivité du système prend en charge un large éventail d'applications, des tâches de routine à la recherche appliquée.

Non seulement « ECLIPSE Ji » offre des fonctionnalités avancées, mais il présente également une conception tout-en-un pour une plus grande flexibilité de placement sur la paillasse. Contrairement aux systèmes d'imagerie fluorescente traditionnels qui nécessitent une pièce sombre ou un boîtier spécial, l'« ECLIPSE Ji » peut effectuer une imagerie fluorescente dans des conditions normales d'éclairage de laboratoire. Le microscope est logé dans un couvercle en forme de boîte qui protège l’échantillon de la lumière ambiante et optimise la qualité de l’image. Avec sa source lumineuse et son appareil photo numérique intégrés, la conception compacte du système réduit les dimensions globales.

Nikon Instruments Inc. a identifié le soutien à la découverte de médicaments comme un moteur de croissance important et se consacre à l'amélioration de la précision et de l'efficacité de l'évaluation de nouveaux médicaments candidats. « ECLIPSE Ji » est un outil puissant qui utilise l’IA pour accélérer la recherche et le développement dans la découverte de médicaments et les études biologiques. Avec ses capacités d’imagerie avancées et ses flux de travail automatisés, ce système d’imagerie intelligent est sur le point de révolutionner le domaine.

Définitions:

– IA : Intelligence Artificielle

– Test : Évaluation des réponses biologiques à l’aide de cellules cultivées

– NIS-Elements SE : le logiciel d'imagerie de Nikon

Source : Nikon Instruments Inc.