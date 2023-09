Jeux PlayStation Plus de septembre révélés : NieR Replicant, Star Ocean et plus

La gamme de jeux gratuits PlayStation Plus pour septembre a été révélée et comprend des titres très attendus. Les informations proviennent de la source fiable Dealabs, connue pour divulguer à l'avance des listes de jeux. Ces jeux devraient être disponibles à partir du 19 septembre, mais la confirmation officielle est toujours en attente.

L'un des titres les plus remarquables de la gamme est NieR Replicant ver.1.22474487139…, qui a été salué comme un « choix sûr pour les fans » dans la revue d'Eurogamer. Le jeu propose plusieurs fins qui obligent les joueurs à rejouer des sections, même si certains peuvent trouver cela répétitif. Néanmoins, il a été bien accueilli par les joueurs et les critiques.

Un autre jeu remarquable est Unpacking, qui a suscité de nombreux éloges depuis sa sortie. Il a remporté le prix du jeu de l'année aux prix Indie Live Expo et a reçu le BAFTA du meilleur récit en 2022. L'ancien rédacteur en chef d'Eurogamer, Martin, a décrit Unpacking comme « une chose irrésistible » et a loué sa narration unique et humaine.

Aux côtés de NieR Replicant et Unpacking, la programmation de septembre comprend également Star Ocean The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization VI et Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ces titres offrent une gamme variée de genres et d'expériences de jeu pour que les joueurs puissent en profiter. .

Cependant, il convient de noter que ces versions interviennent après l'annonce par Sony d'une augmentation globale des prix des abonnements PlayStation Plus. Les abonnés au Royaume-Uni doivent désormais payer 59.99 £ pour 12 mois de PlayStation Plus Essential, avec également des hausses de prix pour les abonnements Extra et Extra Premium.

Dans l’ensemble, la gamme de jeux PlayStation Plus de septembre offre un mélange de titres très attendus et d’expériences acclamées par la critique. Que vous soyez fan de RPG d'action, de jeux narratifs ou de simulations de stratégie, il y en a pour tous les goûts.

