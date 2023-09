Newscast : Discussion sur les démos techniques de la Nintendo Switch 2 et les titres de lancement potentiels

By

Dans l'épisode d'Eurogamer Newscast de cette semaine, l'équipe se penche sur la nouvelle passionnante selon laquelle Nintendo a présenté aux développeurs des démos techniques du très attendu Switch 2. Ces démos auraient été présentées à la Gamescom le mois dernier, révélant que le nouveau matériel pourrait être plus proche de la sortie que beaucoup ne l'avaient prévu.

L’une des questions brûlantes autour de la Switch 2 est de savoir quel jeu accompagnera son lancement. Avec des spécifications plus robustes attendues, sera-ce l'occasion idéale pour enfin sortir le très attendu Metroid Prime 4 ? Alternativement, Nintendo optera-t-il pour une approche plus grand public et fera-t-il appel à sa talentueuse équipe 3D Mario ?

Un autre sujet abordé dans cet épisode concerne les premiers instants de Starfield, qui devrait être l'un des plus grands jeux de l'année. Le panel plonge dans leurs expériences au-delà de la première heure passée dans le créateur de personnage, offrant leurs réflexions sur ce que les joueurs peuvent attendre de ce titre très attendu.

Ed Nightingale et Victoria Kennedy se joignent à la discussion, qui partagent leurs idées et leurs opinions sur ces développements passionnants dans l'industrie du jeu vidéo.

Si vous souhaitez regarder l'épisode complet, vous pouvez le trouver sur YouTube. Vous pouvez également écouter Eurogamer Newscast sur des plateformes de podcast populaires telles que iTunes, Google Podcasts, Audible et Spotify.

