Un rapport récent du Groupe de priorisation des projets de physique des particules (P5) a présenté les recommandations pour la prochaine décennie dans le domaine de la physique des particules. Le rapport, intitulé « Explorer l’univers quantique : voies vers l’innovation et la découverte en physique des particules », confirme le soutien à plusieurs efforts à grande échelle en cours et en développe d’autres. Le Laboratoire national Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) est bien placé pour soutenir ces recommandations, notamment le projet CMB-S4 et les futures expériences sur l'énergie noire et la matière noire. En outre, le rapport souligne la nécessité d’un soutien accru à la R&D sur les accélérateurs pour permettre la création de futurs collisionneurs à haute énergie.

Le rapport P5 est un document fondamental qui s’appuie sur les priorités scientifiques identifiées par l’étude communautaire « Snowmass » sur l’avenir de la physique des particules. Il s’agit d’une consolidation des contributions de milliers de scientifiques dans un ensemble de recommandations consensuelles. Le rapport identifie trois thèmes scientifiques généraux, chacun comportant deux domaines d'intervention, ou moteurs scientifiques, qui sont recommandés comme les pistes de recherche les plus prometteuses pour les 10 à 20 prochaines années.

Le rapport prend également en compte les progrès récents en matière de connaissances et de technologies qui ont façonné les recommandations du groupe. La découverte du boson de Higgs et la poursuite de l’étude de cette particule ont éclairé notre compréhension du modèle standard de la physique des particules. De plus, notre compréhension de la matière noire a évolué, ce qui incite à une exploration au-delà des limites de la physique des particules vers le cosmos plus vaste. Le rapport reconnaît également la découverte des ondes gravitationnelles en 2015, qui a eu un impact sur les discussions autour de la technologie des accélérateurs et sur la nécessité de collisionneurs de particules de nouvelle génération.

Le rapport P5 fournit des orientations à la fois sur le soutien continu aux projets existants et sur l'investissement dans de nouveaux projets de construction majeurs. La priorité absolue revient au projet CMB-S4, qui vise à cartographier avec précision le fond diffus cosmologique avec une sensibilité sans précédent. Berkeley Lab dirige la partie du Département de l'énergie (DOE) de ce projet, en étroite collaboration avec l'Université de Chicago, qui dirige la partie de la National Science Foundation (NSF). Le deuxième projet majeur est une deuxième phase repensée du projet DUNE, tandis que la troisième priorité se concentre sur une participation américaine significative dans une usine de Higgs offshore.

Ces recommandations soulignent l’importance d’investir continuellement dans la recherche en physique des particules et dans la poursuite de nouvelles découvertes. Avec le soutien et l’alignement d’organisations comme Berkeley Lab, la communauté scientifique est bien placée pour réaliser des progrès révolutionnaires dans notre compréhension de l’univers.