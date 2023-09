Nouvelles règles définies pour la déclaration des actifs cryptographiques dans les bilans des entreprises

Le Financial Accounting Standards Board (FASB) a approuvé de nouvelles règles pour mesurer la valeur des actifs de crypto-monnaie dans le bilan d'une entreprise. L’objectif est de fournir une représentation plus précise de la valeur de l’actif. En vertu des nouvelles règles, les entreprises qui détiennent ou investissent des quantités importantes de Bitcoin, d’Ethereum et d’autres crypto-monnaies seront tenues de déclarer leurs avoirs à la juste valeur.

L’une des principales exigences est que les entreprises doivent inscrire séparément leurs actifs cryptographiques dans leur bilan. Cela permettra une plus grande transparence et une plus grande responsabilité dans la déclaration de ces actifs. De plus, les entreprises devront divulguer leurs avoirs importants en crypto, toute restriction sur ces actifs, et fournir des informations sur l’activité de rapprochement des actifs cryptographiques qui ont été reçus en paiement et immédiatement convertis en espèces.

Il est important de noter que les nouvelles règles s’appliquent uniquement aux actifs cryptographiques fongibles, ce qui signifie qu’ils peuvent être échangés contre d’autres actifs. Les jetons non fongibles (NFT), les pièces stables et les jetons enveloppés ne sont pas couverts par ces règles.

Les nouvelles règles comptables du FASB seront obligatoires pour les sociétés publiques et privées pour les exercices commençant après le 15 décembre 2024 et couvriront les périodes intérimaires au cours de ces années. Toutefois, les entreprises ont la possibilité d'appliquer les règles de manière anticipée une fois qu'elles seront publiées par le FASB plus tard cette année.

Ces nouvelles exigences de reporting visent à améliorer la transparence et la normalisation de l’évaluation et de la déclaration des actifs cryptographiques dans les bilans des entreprises. En fournissant un cadre permettant de mesurer avec précision la valeur de ces actifs, les investisseurs auront une image plus claire de la situation financière d'une entreprise et de son exposition au marché de la cryptographie.

