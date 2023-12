Une nouvelle compréhension de notre génome génétique sombre révélée

Résumé : Une équipe internationale de scientifiques a découvert des recherches révolutionnaires sur la structure de LINE-1, un élément semblable à un virus responsable de la majorité de notre « génome sombre ». En étudiant LINE-1, les chercheurs pourraient développer des traitements innovants contre les maladies auto-immunes, le cancer et les troubles neurodégénératifs.

Des chercheurs de l’Université Rutgers, de la Harvard Medical School et d’autres institutions ont publié les premières images haute résolution et détails structurels de LINE-1, un ancien parasite génétique présent dans l’ADN humain. Ce rétroélément agit comme un « gène sauteur » et a contribué de manière significative à notre matière noire génétique. L'étude, dirigée par Martin Taylor et des chercheurs de la société de biotechnologie ROME Therapeutics, met en lumière les mécanismes par lesquels fonctionne LINE-1.

Les éléments LINE-1 sont généralement dormants dans les cellules saines mais peuvent devenir actifs dans des états pathologiques. Lorsqu'elle est activée, LINE-1 produit des protéines comme la protéine LINE-1 ORF2 (L1 ORF2p), qui tentent d'insérer de nouvelles copies de LINE-1 provoquant des mutations dans notre ADN. L’activité accrue des éléments LINE-1 a été associée aux maladies auto-immunes, au cancer et à d’autres affections.

En acquérant des connaissances détaillées sur LINE-1, LINE-1 RNA et L1 ORF2p, les chercheurs espèrent développer des médicaments capables de se lier à ces molécules et de les empêcher de nuire à l’organisme. De plus, ces recherches pourraient conduire à des découvertes fondamentales sur la nature des humains et d’autres organismes vivants.

Le professeur Eddy Arnold et le professeur de recherche associé Francesc Xavier Ruiz, experts en structure des enzymes transcriptase inverse, faisaient partie de l'équipe de recherche. Leurs travaux antérieurs sur la structure de la transcriptase inverse du VIH ont ouvert la voie à de nouveaux médicaments contre le VIH. La découverte de la structure de LINE-1 ORF2p pourrait également avoir des implications significatives pour le traitement du cancer, les maladies auto-immunes et le processus de vieillissement.

LINE-1 est un élément prédominant dans l’ADN humain, représentant plus d’un demi-million de copies dans un génome typique. Bien qu’il entre dans la catégorie du « génome sombre » en raison de sa fonction inconnue, la compréhension de LINE-1 offre un aperçu de notre constitution génétique.

Cet effort collaboratif et multidisciplinaire révèle non seulement le fonctionnement interne de LINE-1, mais souligne également l'importance du travail d'équipe dans les percées scientifiques. Les connaissances approfondies de l'équipe de recherche en biologie structurale et en biochimie ont joué un rôle déterminant dans la réalisation de ces découvertes.

Des recherches plus approfondies sur le génome sombre pourraient révéler d’autres mystères et faire la lumière sur la manière dont ces éléments façonnent nos caractéristiques biologiques.