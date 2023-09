Trek Domane AL Gen 4 : le vélo d'endurance avec un dégagement de pneu accru

Le nouveau Trek Domane AL Gen 4 est un vélo de route d'endurance qui s'inspire de la conduite tout-terrain. Il offre un dégagement généreux pour les pneus, des supports de sac pour tube supérieur et une compatibilité avec les supports de dérailleur universels (UDH). Trek affirme que le nouveau vélo de route en aluminium « dépasse son prix » en termes de confort, de performances et de réduction de poids. Il pèse une demi-livre de moins que son prédécesseur et suit les traces du Trek Émonda ALR 5 en aluminium récemment lancé, décrit comme de grande valeur.

Le nouveau Domane est disponible en trois spécifications, avec des prix allant de 1,125 1,200 £/2,150 2,000 $ à 700 38 £/XNUMX XNUMX $. Il offre plus de confort et de polyvalence que le précédent Domane AL Disc, grâce à son dégagement pour pneus XNUMXxXNUMXmm. Ce dégagement accru des pneus confère au vélo des capacités sur divers terrains, de la chaussée au gravier.

Trek a également équipé le Domane AL Gen 4 de supports pour une sacoche sur tube supérieur, un porte-bagages et des garde-boue. Cette fonctionnalité rend le vélo adapté à tout, des trajets quotidiens au travail aux balades en groupe le week-end. Le nouveau Domane offre une transition fluide entre la route et le gravel, s'alignant sur la popularité croissante des vélos de gravel et leur impact sur la conception des vélos de route.

Avec son dégagement amélioré pour les pneus et ses supports d'accessoires, le Trek Domane AL Gen 4 offre un confort et une polyvalence améliorés pour les cyclistes d'endurance qui recherchent la flexibilité nécessaire pour explorer différents terrains sans compromettre les performances. Ce vélo d'endurance est conçu pour répondre aux exigences des déplacements quotidiens et des balades récréatives en groupe, ce qui en fait un choix incontournable pour les cyclistes à la recherche d'un vélo de route capable de gérer une variété de conditions de conduite et de défis.

Définitions:

– Vélo de route d’endurance : Un type de vélo de route conçu pour rouler sur de longues distances, avec des caractéristiques axées sur le confort et la stabilité.

– Dégagement des pneus : L’espace entre le cadre et les pneus, déterminant la taille des pneus pouvant être utilisés sur un vélo.

– Support de dérailleur universel (UDH) : Un composant qui relie le dérailleur au cadre du vélo et permet le réglage et la compatibilité avec différents systèmes de transmission.

Source : Trek (Aucune URL fournie)