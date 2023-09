Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS désormais disponible sur console

Les joueurs sur console peuvent désormais vivre le frisson terrifiant de Night At the Gates of Hell, développé par Puppet Combo et Black Eyed Priest. Précédemment sorti sur PC, le jeu est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Inspiré des films de zombies italiens de Lucio Fulci et Bruno Mattei, ainsi que du gore de l'ère PS1 et de l'ambiance disco néon, Night At the Gates of Hell est un FPS Survival Horror qui plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique.

Le protagoniste, David, est un homme calme qui a récemment perdu son épouse et qui vit dans son appartement en bord de mer. Soudain, une épidémie de zombies engloutit sa ville, obligeant David à abandonner sa vie normale et à prendre les armes contre les hordes de morts-vivants.

Pour survivre et finalement découvrir la vérité derrière l'apocalypse, les joueurs doivent résoudre des énigmes, récupérer des ressources et utiliser diverses armes pour éliminer stratégiquement les zombies. Tout comme les œuvres de Fulci, la seule façon d’abattre ces monstres est de tirer avec précision dans la tête.

Le jeu offre une expérience pleine de suspense et intense alors que les joueurs naviguent à travers la ville dévastée et rencontrent d'autres survivants en cours de route. La coopération et le travail d’équipe sont essentiels pour surmonter les défis et s’échapper audacieusement.

Si vous êtes un joueur sur PC, Night At the Gates of Hell est toujours disponible sur Steam pour votre plaisir de jouer.

Sources : Combo de marionnettes, Prêtre aux yeux noirs

Définitions:

– Survival Horror FPS : Un genre de jeu vidéo qui combine des éléments de survival horror et de jeu de tir à la première personne, dans lequel les joueurs doivent naviguer dans un environnement menaçant et dangereux tout en combattant des ennemis.

– Lucio Fulci : Réalisateur italien connu pour son travail dans le genre de l'horreur, en particulier les films de zombies.

– Bruno Mattei : Réalisateur italien connu pour ses contributions au cinéma d'exploitation italien, notamment les films de zombies.