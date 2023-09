Santa Cruz présente le Heckler SL : un VTTAE léger avec 150 mm de débattement

Santa Cruz est entré sur le marché du VTT électrique léger avec le lancement du Heckler SL. Ce nouveau vélo offre un débattement de 150 mm sur la roue arrière et est conçu pour affronter toute la montagne. Il est équipé du moteur Ride 60 de Fazua et d'une batterie intégrée de 430 Wh, offrant un coup de pouce dans les collines. Le Heckler SL s'adresse à ceux qui souhaitent une expérience plus proche du vélo de trail avec un peu d'assistance supplémentaire dans les montées.

Le moteur du vélo électrique Fazua Ride 60 est au cœur du Heckler SL, délivrant un couple maximal de 60 Nm et 450 W de puissance maximale. Le moteur propose trois réglages de puissance – Breeze, River et Rocket – qui peuvent être personnalisés dans l'application Fazua. La durée de vie de la batterie et les paramètres d'alimentation sont affichés sur un écran LED sur le tube supérieur, qui dispose également d'un port USB-C pour charger les appareils.

Santa Cruz affirme que le Heckler SL, avec son moteur plus petit et plus léger et sa batterie de 430 Wh, offre la même autonomie qu'un eMTB pleine puissance avec une batterie de 630 Wh. La batterie non amovible élimine le besoin de loquets ou de couvercles, ce qui donne lieu à une conception de tube diagonal compacte avec un diamètre interne plus petit.

Le Heckler SL est disponible en cinq tailles, du petit au très extra-large, et en cinq options de construction. Les prix commencent à 6,699 11,999 £ et montent jusqu'à XNUMX XNUMX £. Les prix internationaux n’ont pas encore été confirmés.

Dans l'ensemble, le Heckler SL de Santa Cruz offre aux cyclistes une option eMTB légère avec suffisamment de puissance et d'autonomie pour conquérir n'importe quelle montagne, tout en conservant la sensation et la maniabilité d'un vélo de trail traditionnel.

Définitions:

– eMTB : VTT électrique équipé d’un moteur pour fournir une assistance au pédalage.

– Couple : mesure de la force qui fait tourner un objet autour d’un axe.

– Wh : Watt-heure, unité de mesure de l’énergie utilisée pour les batteries et les systèmes électriques.

– USB-C : une interface de bus série universel (USB) qui prend en charge un transfert de données plus rapide et une puissance de sortie plus élevée.

– LED : Diode électroluminescente, type de source lumineuse couramment utilisée dans les appareils électroniques.

