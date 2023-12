Lancements de nouvelles fusées prévus en 2024

L’industrie aérospatiale devrait assister à plusieurs vols inauguraux de nouvelles fusées en 2024, répondant ainsi à la pénurie de lanceurs causée par le nombre croissant de constellations de satellites. Ces lancements à venir mettent en évidence les ambitions de diverses agences et entreprises spatiales pour faire progresser l’exploration et la technologie spatiales. Voici quelques-unes des missions remarquables à espérer :

1. Ariane 6 : Après des années de retards dus à la pandémie et à d'autres défis, la fusée Ariane 6, développée par l'Europe en réponse au Falcon 9 de SpaceX, est enfin prête pour son premier voyage. Avec de nouvelles méthodes de production, Ariane 6 se veut plus rentable que son prédécesseur, capable de transporter des charges utiles aussi bien en orbite géostationnaire qu'en orbite terrestre basse.

2. Vega C : La fusée Vega C, fabriquée par la société spatiale italienne Avio, devrait être relancée au quatrième trimestre 2024. Cela survient après qu'elle ait été interdite de vol depuis décembre 2022 en raison de l'échec d'un vol commercial. L'Agence spatiale européenne (ESA) prévoit d'utiliser Vega C pour lancer des satellites scientifiques et GPS européens.

3. Vulcan Centaur : United Launch Alliance (ULA) présentera la fusée Vulcan Centaur en remplacement de ses lanceurs précédents. Avec la capacité de transporter des charges utiles importantes en orbite terrestre basse, Vulcan Centaur vise à offrir une solution plus rentable. Le premier lancement est prévu pour début janvier, avec des missions ultérieures comprenant un atterrisseur lunaire privé et le vaisseau spatial « Dream Chaser » de Sierra Space.

4. Starship : SpaceX continuera de tester sa méga-fusée Starship en 2024, malgré les premiers revers. Starship est la fusée la plus grande et la plus puissante jamais construite, son développement étant étroitement surveillé par la NASA car elle a été sous-traitée pour des missions d'atterrisseur lunaire. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, s'attend à des vols plus réussis dans un avenir proche.

5. New Glenn : La fusée New Glenn de Blue Origin devrait faire ses débuts en 2024, dans le but de transporter des charges utiles de 45 tonnes métriques sur une orbite terrestre basse. Bien qu'il ne soit pas aussi puissant que le Falcon Heavy de SpaceX, New Glenn jouera un rôle crucial dans la mission lunaire Artemis 5 de la NASA et lancera également la sonde EscaPADE de la NASA pour l'étude de la magnétosphère de Mars.

Ces prochains lancements marquent des étapes importantes dans l’exploration spatiale et démontrent les efforts continus pour innover et faire progresser les capacités des fusées. À mesure que de plus en plus de pays et d’entreprises investissent dans la technologie spatiale, les possibilités de missions et de découvertes futures s’élargissent.