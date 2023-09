Le centre de distribution AUS2 d'Amazon à Pflugerville, au Texas, abrite un immense entrepôt automatisé employant 3,000 35 personnes et abritant XNUMX millions d'unités de stock. Pendant que les travailleurs prennent leur pause déjeuner, les robots connus sous le nom de bras Robin et d'unités de commande mobiles Pegasus continuent de travailler sans relâche. Ces bras robotiques jaunes utilisent des caméras et des capteurs avancés pour identifier et manipuler les colis, en s'appuyant sur des tiges d'aspiration rétractables pour les placer sur des plates-formes bleues appelées Pegasus. Les robots à hauteur de genou parcourent le sol à l'aide de codes QR et envoient les colis vers des goulottes désignées à l'aide de bandes transporteuses intégrées.

Dans le passé, les colis étaient acheminés vers des centres de tri Amazon distincts, puis vers des stations de livraison. Cependant, les armes Robin et les unités Pegasus suppriment cette étape intermédiaire. Avec près de 40 bras Robin déployés dans cette installation et une flotte de 1,000 2021 à travers le pays, ces robots ont traité plus d'un milliard de colis en 12, représentant plus de XNUMX % du volume total de colis d'Amazon.

Alors que l’automatisation des entrepôts suscite des inquiétudes quant aux pertes d’emplois, Amazon souligne l’importance de la sécurité. Tye Brady, technologue en chef d'Amazon Robotics, explique que l'objectif est d'éliminer les tâches répétitives et fastidieuses, permettant aux humains de se concentrer sur un travail de plus haut niveau et de réduire le risque de fatigue physique. Amazon a fait l'objet de critiques concernant les taux d'accidents dans les entrepôts, les régulateurs, les syndicats et les actionnaires ayant exprimé leurs inquiétudes. La société a contesté ces affirmations et publié des données de sécurité indiquant que les taux d'incidents étaient inférieurs sur ses sites robotiques par rapport aux sites non robotiques.

Les robots jouent un rôle de plus en plus important dans les entrepôts d'Amazon, rationalisant les processus et améliorant l'efficacité. L'introduction des plates-formes robotisées Hercules a éliminé la nécessité pour les travailleurs de parcourir le sol pour prélever les produits, améliorant ainsi encore la productivité. Alors que l’utilisation des robots continue d’évoluer, Amazon donne la priorité à la sécurité et vise à devenir un leader du secteur.