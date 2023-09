Un brevet Nintendo suggère une solution potentielle au problème de dérive des Joy-Con

Un récent dépôt de brevet par Nintendo semble indiquer que la société explore des moyens de résoudre le problème persistant de la dérive des Joy-Con. La dérive des Joy-Con, un problème frustrant dans lequel la console Nintendo Switch enregistre les mouvements fantômes des contrôleurs, est un problème persistant depuis le lancement de la console en 2017. Cela a conduit à des recours collectifs et a incité Nintendo à s'excuser pour la gêne occasionnée. à ses clients.

Le dépôt de brevet, déposé le 11 mai et publié par l'Office des brevets des États-Unis le 7 septembre, propose une solution impliquant l'utilisation d'un fluide magnétorhéologique. Ce fluide change de viscosité en réponse aux champs magnétiques et devient résistant lorsque l'élément de commande du contrôleur est déplacé. En d’autres termes, cette technologie pourrait potentiellement empêcher le mouvement de dérive des contrôleurs Joy-Con.

Bien que le brevet ne mentionne pas explicitement la dérive des Joy-Con, l'écrivaine de jeux et défenseure de l'accessibilité Laura Kate Dale a exprimé l'espoir que la technologie proposée résoudrait le problème. Elle a également suggéré la possibilité pour Nintendo d’introduire des sticks analogiques à retour de force, similaires à ceux que l’on trouve sur la PlayStation 5, dans une future console. Dale a souligné l'importance de rendre ces fonctionnalités accessibles aux joueurs handicapés en permettant de les désactiver au niveau du système.

Le dépôt de brevet a également relancé les spéculations sur la rumeur de la Nintendo Switch 2, qui pourrait sortir en 2024. Selon Dale, la console mise à niveau devrait offrir plus de puissance et des fréquences d'images et une résolution améliorées grâce à une mise à l'échelle de style DLSS. Dale a également exprimé l'espoir que l'hypothétique Switch 2 intégrerait des fonctionnalités d'accessibilité devenues standard sur d'autres consoles, telles que des filtres de daltonisme et des balises d'accessibilité dans la boutique numérique.

S'il reste à voir si ces développements de brevets aboutiront à une solution permanente à la dérive des Joy-Con, les efforts de Nintendo pour résoudre le problème et améliorer l'accessibilité de ses futures consoles et manettes sont des signes encourageants pour les joueurs.

Sources:

– Office des brevets des États-Unis

– Laura Kate Dale – Transcription Twitter DM