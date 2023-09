Un nouveau brevet pour une manette Nintendo suggère une solution au problème de dérive du Joy-Con

Un brevet récemment publié par l'Office des brevets des États-Unis indique que Nintendo pourrait envisager une solution permanente au problème de longue date de la dérive des Joy-Con. La dérive Joy-Con est un problème dans lequel la console Nintendo Switch répond aux mouvements fantômes des contrôleurs Joy-Con. Ce problème a été une frustration majeure pour les propriétaires de Switch depuis la sortie de la console en 2017, entraînant des recours collectifs et des excuses de la part de Nintendo.

Le brevet propose l'utilisation d'une « section de résistance » avec un fluide magnétorhéologique qui modifie la viscosité en fonction de l'intensité du champ magnétique. Ce fluide agirait comme une résistance lorsque le contrôleur serait déplacé. Laura Kate Dale, rédactrice de jeux et défenseure de l'accessibilité, a exprimé l'espoir que ce brevet signifie que Nintendo travaille sur des Joy-Cons qui utilisent le magnétisme pour empêcher la dérive. Cependant, d’autres spéculent que le brevet pourrait faire allusion à l’introduction par Nintendo de sticks analogiques à retour de force similaires à ceux trouvés sur la PS5.

Dale a également souligné l'importance des options d'accessibilité au niveau du système pour les joueurs handicapés. Si Nintendo devait intégrer des fonctionnalités telles que des filtres de daltonisme au niveau du système et des balises d’accessibilité sur la boutique numérique, cela rendrait les jeux sur Switch plus accessibles et inclusifs.

De plus, le brevet a déclenché des rumeurs sur la Nintendo Switch 2, dont la sortie est prévue en 2024. On suppose que la Switch 2 offrira des performances améliorées et une mise à l'échelle de style DLSS pour améliorer les fréquences d'images et la résolution.

Bien qu'il reste à voir si et comment Nintendo mettra en œuvre les idées présentées dans le brevet, la possibilité d'un correctif permanent pour la dérive des Joy-Con est une nouvelle encourageante pour les propriétaires de Switch. Nintendo n'a pas encore fourni de commentaire officiel sur le brevet.

Source : Office des brevets des États-Unis