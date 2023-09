La mise à jour Google Camera 9.0 apporte de nouvelles fonctionnalités aux téléphones Pixel

La version 9.0 de l'application Google Camera a été publiée avec une nouvelle interface utilisateur et de nouveaux modes. Apparue initialement sur les prochains Pixel 8 et Pixel 8 Pro, la mise à jour a maintenant commencé à être diffusée sur d'autres appareils Pixel. Cependant, il semble que la mise à jour nécessite Android 14, car elle nécessite Android SDK 34 comme exigence minimale.

La mise à jour a été partagée sur la chaîne Google News Telegram, avec un fichier APK que les utilisateurs peuvent installer sur leurs téléphones Pixel. A noter que cette mise à jour ne peut fonctionner que sur les appareils exécutant la version bêta d'Android 14 puisque la version stable d'Android 14 n'est pas encore disponible.

Certaines des nouvelles fonctionnalités de Google Camera 9.0 incluent un commutateur permettant de basculer facilement entre les modes photo et vidéo, des modes de capture spécifiques pour chaque mode, des paramètres rapides accessibles via des gestes de balayage et une mise en page repensée avec une galerie inversée et des boutons selfie. La mise à jour introduit également une nouvelle icône thématique.

Le numéro de version de cette mise à jour est 9.0.115.561695573.37. Sur la base des exigences d'Android 14, il est probable que la sortie officielle de cette mise à jour de l'appareil photo coïncidera avec le lancement du Pixel 8 ou lorsque la version stable d'Android 14 sera disponible. On ne sait pas d'où vient cette version, mais elle est désormais disponible en téléchargement.

Si vous souhaitez essayer le nouveau Google Camera 9.0, vous pouvez le télécharger en utilisant le lien fourni par la chaîne Google News Telegram.

Sources : Google Actualités (Télégramme)