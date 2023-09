Le jeu vidéo Gargoyles reçoit un remake : une explosion de l'expérience passée

Le monde des Gargoyles fait un retour triomphal avec l'annonce d'un remake du jeu vidéo de plateforme d'action Sega Genesis/Mega Drive 16 bits basé sur la série animée Disney. Le jeu, initialement sorti en 1995, permettait aux joueurs de contrôler le personnage principal, Goliath, alors qu'il combattait divers ennemis et boss à travers des niveaux difficiles.

La première bande-annonce du remake a récemment été révélée, présentant les graphismes et le gameplay mis à jour. Alors que le terme « Remaster » est généralement utilisé pour décrire un jeu qui reçoit des améliorations graphiques, ce remake présente des sprites entièrement redessinés, ce qui le rend plus précisément dans la catégorie « Remake ». Cependant, les joueurs auront toujours la possibilité de jouer à la version originale du jeu.

Le remake des Gargoyles sera disponible sur Xbox One (également jouable sur Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch et PC (Steam/GOG). Co-développé par Disney Games et Empty Clip Studios, le jeu est actuellement disponible en précommande au prix de 14.99 $ USD. En plus de la version numérique, Limited Run Games propose plusieurs éditions physiques à différents niveaux de prix. Il s'agit notamment de l'édition standard pour 34.99 $, de l'édition classique avec un boîtier spécial de type clapet VHS et une couverture de steelbook pour 69.99 $, et de l'édition collector qui contient des éléments supplémentaires tels qu'une boîte plus grande qui joue des lignes vocales, une épingle en émail, une affiche, une figurine Goliath en édition limitée de NECA et un certificat d'authenticité pour 174.99 $.

Pour les fans du Sega Genesis/Mega Drive original, une version spéciale du jeu est en cours de création, avec l'édition standard au prix de 69.99 $ et l'édition collector comprenant un boîtier recouvert d'une feuille arc-en-ciel et une cartouche à texture de pierre pour 99.99 $.

Le remake du jeu vidéo Gargoyles devrait sortir le 19 octobre, juste à temps pour Halloween. Les fans de la série animée et les joueurs sont impatients de revivre ce joyau du passé bien-aimé.

Source : Pirates & Princesses (PNP)