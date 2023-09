Le nouveau Forza Motorsport : un passage de la collection de voitures à la progression automobile

À moins d'un mois de sa sortie, Turn 10 a révélé de nouvelles images de gameplay du très attendu Forza Motorsport lors du récent flux Forza Monthly. Cependant, l'aspect le plus intrigant du flux est la façon dont Turn 10 positionne le jeu comme s'écartant des jeux de collection de voitures typiques, bien qu'il propose plus de 500 voitures au lancement.

Selon Dan Greenwalt, directeur général de Turn 10 Studios, Forza Motorsport ne consiste pas simplement à collectionner des voitures au fil du temps, mais à collectionner des voitures qui ont une signification personnelle. Chaque joueur a la liberté de choisir un ensemble de voitures qui lui tient à cœur, créant ainsi un sentiment de communauté à travers des discussions, des débats et une compétition basée sur les compétences.

Cette approche est une réponse délibérée à la conception du jeu. Dans Forza Motorsport, chaque voiture a son propre niveau de maîtrise automobile que les joueurs doivent augmenter en la conduisant activement. L'XP est gagné grâce à la vitesse dans les virages, mesurée par rapport au meilleur théorique pré-calculé du jeu pour la voiture. Pour débloquer des améliorations de performances, les joueurs doivent élever ce niveau de maîtrise de la voiture. L'accent mis sur la progression des voitures individuelles distingue Forza Motorsport en tant que « Car-PG » unique, obligeant les joueurs à investir du temps et des efforts pour connaître intimement chaque véhicule qu'ils conduisent.

Chris Esaki, le directeur du jeu, a déclaré que ce changement dans la conception du jeu est la raison pour laquelle Forza Motorsport a abandonné le numéro et ne s'intitule pas Forza Motorsport 8. L'équipe a complètement réinventé les philosophies de base du gameplay et de la conception, dans le but de cultiver la passion des joueurs pour voitures grâce au pouvoir du jeu, du développement de la communauté, du développement des compétences et de la compétition.

Forza Motorsport (2023) proposera plus de 500 voitures et 20 circuits au lancement, avec du contenu supplémentaire prévu sous forme de mises à jour gratuites, notamment l'emblématique Nürburgring Nordschleife. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X|S, PC (Steam et Microsoft Store), et sera inclus dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dès sa sortie le 10 octobre.

Cette nouvelle ère de Forza Motorsport présente une rupture avec l'accent mis par la série sur la collection de voitures, en soulignant l'importance de la progression des voitures et de l'engagement des joueurs. Les décisions de conception audacieuses de Turn 10 visent à offrir une expérience nouvelle et immersive aux fans de Forza, les invitant à adopter cette philosophie unique plutôt que de juger uniquement le jeu comme un simulateur de collection de voitures.

