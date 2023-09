Un logiciel espion lié à la société israélienne NSO exploite une faille dans un appareil Apple, déclare Citizen Lab

By

Le groupe de surveillance numérique Citizen Lab a signalé la découverte d'un logiciel espion lié à la société israélienne NSO qui exploitait une faille récemment découverte dans les appareils Apple. La faille a permis de compromettre des iPhones exécutant la dernière version d'iOS (16.6) sans aucune interaction de la victime. Citizen Lab a trouvé des preuves de l'exploit lors de l'inspection de l'appareil Apple d'un employé d'un groupe de la société civile basé à Washington.

Citizen Lab, basé à la Munk School of Global Affairs and Public Policy de l'Université de Toronto, a souligné le rôle de la société civile dans la détection des attaques sophistiquées. John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab, a déclaré : « Cela montre que la société civile sert une fois de plus de système d'alerte précoce en cas d'attaques vraiment sophistiquées. »

Suite à cette découverte, Apple a publié de nouvelles mises à jour pour ses appareils afin de corriger les failles signalées par Citizen Lab. La société n'a fourni aucun commentaire supplémentaire concernant la situation. Cependant, Citizen Lab a exhorté les consommateurs à mettre à jour leurs appareils pour se protéger contre une éventuelle infiltration de logiciels espions.

NSO, la société israélienne à l'origine du logiciel espion, a fait l'objet d'une surveillance étroite pour des abus présumés, notamment la surveillance de responsables gouvernementaux et de journalistes. Le gouvernement américain a mis NSO sur liste noire en 2021 en raison de ces allégations.

Il est essentiel que les individus et les organisations restent vigilants et mettent rapidement à jour leurs appareils pour garantir une protection contre les cybermenaces potentielles.

Définitions:

– Spyware : Logiciel malveillant utilisé pour espionner ou collecter des informations sur un appareil ou un réseau sans le consentement de l'utilisateur.

– Faille : Une faiblesse ou une vulnérabilité d’un logiciel ou d’un matériel qui peut être exploitée par des cyberattaquants.

– Société civile : Désigne l’action collective en dehors des contextes gouvernementaux, commerciaux ou familiaux. Il comprend des organisations et des individus qui défendent les questions sociales et promeuvent la démocratie et les droits de l'homme.

