Comment accéder et consulter l'édition numérique du bulletin d'information Connexion du Conseil 13

La dernière version du bulletin d'information Council 13 Connection est maintenant disponible en format numérique. Les membres recevront cette newsletter par e-mail. Si vous devez mettre à jour votre adresse e-mail, vous pouvez le faire en vous connectant à MemberLink ou en appelant le 1-800-5-AFSCME.

Pour consulter la newsletter numérique sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Cliquez sur le lien fourni ou accédez à la page Web désignée.

2. Utilisez les flèches situées à gauche et à droite du lecteur ou la molette de défilement de votre souris pour parcourir les pages.

3. Si vous souhaitez zoomer sur une section spécifique, cliquez sur le symbole de la loupe dans le coin inférieur gauche du lecteur. Vous pouvez ensuite utiliser la molette de défilement de votre souris pour zoomer et cliquer et faire glisser pour naviguer dans la page.

4. Pour quitter le mode zoom, cliquez simplement à nouveau sur le symbole de la loupe.

Pour les utilisateurs d’appareils mobiles, le processus est légèrement différent :

1. Appuyez sur le lien fourni ou accédez à la page Web désignée.

2. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour parcourir les pages.

3. Appuyez sur n'importe quelle partie de la page pour afficher des options telles que la navigation dans les pages, le zoom, l'impression, etc.

4. Pour zoomer sur une section spécifique, appuyez sur le symbole de la loupe et utilisez vos doigts pour déplacer la page vers la zone souhaitée. Vous pouvez également zoomer et dézoomer en utilisant un geste de pincement sur l'écran.

5. Pour quitter le mode zoom, appuyez à nouveau sur le symbole de la loupe.

En plus de ces actions, plusieurs autres fonctionnalités sont disponibles :

– Vignettes : cette option vous permet de voir des images miniatures cliquables de chaque page, ce qui facilite la navigation.

– Auto Flip : Si vous préférez une expérience mains libres, vous pouvez activer le retournement automatique, qui tournera automatiquement les pages pour vous. Cependant, gardez à l’esprit que cela ne vous laissera peut-être pas suffisamment de temps pour tout lire et tout visualiser.

– Partager : vous pouvez facilement partager la newsletter avec d’autres via une URL, un code QR, un e-mail ou les réseaux sociaux.

– Imprimer : Si vous préférez une copie physique, vous pouvez utiliser la fonction d’impression pour imprimer la newsletter.

– Plein écran : Cette option vous permet de visualiser la newsletter en mode plein écran, maximisant ainsi votre expérience de lecture.

– Barre de recherche : Si vous recherchez des informations spécifiques, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher des mots-clés dans la newsletter.

Maintenant que vous savez comment accéder et consulter l'édition numérique du bulletin d'information Council 13 Connection, vous pouvez rester informé des dernières nouvelles et informations dans le confort de votre propre appareil.

Définitions:

1. PDF – Portable Document Format, un format de fichier utilisé pour présenter des documents de manière indépendante des logiciels d'application, du matériel et des systèmes d'exploitation.

2. Code QR – Code de réponse rapide, un type de code-barres qui contient des données et peut être scanné à l'aide d'un smartphone ou d'un lecteur de code QR pour accéder rapidement aux informations.

Sources:

– Bulletin de connexion du Conseil 13