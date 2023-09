Le Trésor publie un projet de réglementation pour la déclaration des transactions sur actifs numériques

By

La publication d'un projet de règlement clarifiant les règles de déclaration d'informations et de détermination de la base pour les transactions d'actifs numériques en vertu de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) a été saluée comme une étape positive dans la compréhension de l'écosystème cryptographique. Promulguée il y a près de deux ans, l'IIJA a établi des exigences de déclaration pour les transactions d'actifs numériques, visant à déterminer la responsabilité de fournir des informations à l'IRS et aux clients de crypto-monnaie. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à la portée large de la définition de « courtiers en actifs numériques » donnée dans le projet de loi.

Pour répondre à ces préoccupations, l'IRS a reporté la mise en œuvre des dispositions relatives aux courtiers d'actifs numériques jusqu'à la publication de la réglementation finale. Enfin, fin août, des propositions de réglementation ont été publiées pour clarifier ce que l'IRS attend des courtiers. La réglementation vise à simplifier le fardeau de la déclaration fiscale en introduisant un cadre dans lequel les particuliers reçoivent de leur courtier un formulaire détaillant leurs transactions et leurs gains ou pertes à des fins fiscales.

Les réglementations proposées définissent les courtiers en actifs numériques comme toute personne qui fournit des services de facilitation pour la vente d'actifs numériques, à condition qu'elle ait les moyens de connaître l'identité de la partie réalisant la vente et la nature de la transaction. Les échanges centralisés sont inclus dans la définition, comme prévu. Cependant, il existe une incertitude concernant les fournisseurs de portefeuilles d’actifs numériques et les protocoles financiers décentralisés. La distinction réside dans le degré d’autonomie et l’absence de contrôle humain.

Les fournisseurs de portefeuille limités à fournir des clés privées et publiques ne seraient pas considérés comme des courtiers. Cependant, s’ils offrent des services de trading supplémentaires, ils pourraient relever de la définition de courtier. La réglementation introduit également un test multifactoriel pour déterminer l'autonomie des protocoles décentralisés. Ce test fera l'objet de commentaires publics pendant la période de commentaires de 60 jours.

La mention d’un formulaire spécifique pour déclarer les transactions sur actifs numériques est particulièrement absente des réglementations proposées. Cependant, on pense qu'un nouveau formulaire sera introduit pour saisir les points de données requis par les courtiers. La réglementation introduit progressivement les exigences de déclaration au fil du temps afin de promouvoir la conformité volontaire avant d'imposer la déclaration obligatoire du produit brut et de la base de coûts rajustée.

Les réglementations proposées ont été généralement accueillies comme une évolution positive dans le monde fiscal, apportant de la clarté dans un domaine quelque peu difficile tant pour les contribuables que pour l’IRS. Les réglementations s'alignent également sur l'approche du Trésor dans d'autres domaines, tels que la loi sur le secret bancaire.

Une audience publique de réglementation est prévue le 7 novembre, avec la possibilité d'une deuxième audience le lendemain pour accueillir un nombre élevé d'intervenants. La réglementation vise à fournir une base solide pour la déclaration des transactions sur actifs numériques et à garantir la cohérence de la conformité fiscale au sein de l’écosystème cryptographique.

Définitions:

– Loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi (IIJA) : Législation promulguée en novembre 2021, introduisant des exigences en matière de déclaration des transactions sur les actifs numériques.

– Courtier d’actifs numériques : personne ou entité qui fournit des services de facilitation pour la vente d’actifs numériques par les clients.

Source : Bord du point de contrôle