Prochain événement produit d'Apple : à quoi s'attendre

Apple devrait organiser mardi son événement produit habituel, où il est très attendu que la société annonce ses derniers smartphones. Même si certains détails sur les prochains iPhone ont été divulgués, Apple est connu pour surprendre son public avec des annonces inattendues. L'événement sera diffusé en direct sur le site Web d'Apple et devrait commencer à 6 heures, heure irlandaise.

L’iPhone 15 devrait être le point culminant de l’événement. Quatre modèles différents sont attendus : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Les tailles d’écran devraient rester les mêmes que celles des modèles précédents, respectivement 6.1 pouces et 6.7 pouces. Les modèles Pro pourraient subir une refonte, avec potentiellement un design plus léger et plus fin avec un passage de l'acier inoxydable au titane. Les capacités de la caméra devraient également s'améliorer, avec une éventuelle caméra périscope dans le modèle Pro Max, permettant des capacités de zoom améliorées.

Un autre changement important dans la gamme iPhone 15 est la transition attendue du port de chargement Lightning vers l'USB C. Ce changement est motivé par la pression de l'UE en faveur de ports de chargement standardisés et est susceptible d'être mis en œuvre sur tous les modèles d'iPhone 15. Le bouton de sourdine situé sur le côté de l'iPhone pourrait également subir une transformation, devenant potentiellement un bouton d'action permettant d'attribuer des raccourcis.

En plus de l'iPhone 15, Apple pourrait introduire des mises à jour pour l'Apple Watch Series 9 et les AirPods. L'Apple Watch Series 9 devrait recevoir de petites améliorations, notamment la nouvelle puce S9 pour de meilleures performances et une durée de vie potentiellement améliorée de la batterie. Les détails sur la série Ultra de la montre Apple axée sur l'aventure restent rares. Quant aux AirPods, toutes les mises à jour devraient se concentrer sur le boîtier, notamment le remplacement du connecteur Lightning par USB C. Il est également supposé qu'une mise à jour pour les AirPods Max, qui n'ont pas été mis à jour depuis leur lancement en 2020, pourrait se profile à l'horizon en raison de l'exigence USB C de l'UE pour les écouteurs d'ici 2024.

Sources:

– Apple publie un correctif d’urgence après la violation du logiciel espion Pegasus

– Les actions européennes chutent à nouveau alors qu'Apple pèse sur les actions américaines

– Pourquoi le design de l’iPhone n’est plus la référence en matière de convivialité

– Fintan O'Toole : Liens obscurs entre votre iPhone, nos recettes fiscales et les entreprises qui forent à Carlow