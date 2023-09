Netskope acquiert Kadiska pour améliorer les capacités DEM

Netskope, un fournisseur de Secure Access Service Edge (SASE), a annoncé l'acquisition de Kadiska, une société de surveillance de l'expérience numérique (DEM). Cette acquisition vise à étendre les capacités DEM de Netskope pour les professionnels des réseaux et des infrastructures qui ont besoin d'une plus grande visibilité sur leurs environnements SD-WAN, de services sécurisés et cloud.

Fondée en 2020, Kadiska propose une technologie DEM qui offre une visibilité sur l'expérience de l'utilisateur final sur les applications SaaS et cloud. Netskope prévoit d'intégrer les technologies de Kadiska dans son offre Netskope Proactive DEM. L'ajout de l'expérience utilisateur réelle de Kadiska et des capacités de surveillance de la connectivité de bout en bout complète les outils DEM existants de Netskope, s'étendant à la surveillance des navigateurs, des appareils mobiles, des applications Web et cloud, ainsi que des réseaux publics et cloud.

L'intégration de la technologie de surveillance de Kadiska améliorera également la plateforme SASE de Netskope, permettant aux clients de proposer des expériences numériques sécurisées et fiables dans des environnements cloud hybrides complexes. SASE, un concept d'architecture réseau inventé par Gartner en 2019, combine le SD-WAN avec une suite de services de sécurité pour fournir un service cloud unifié aux entreprises.

Le PDG et co-fondateur de Netskope, Sanjay Beri, reconnaît l'alignement entre la vision fondatrice de Kadiska et la vision de la plateforme de Netskope. L'acquisition de Kadiska, ainsi que ses capacités, permettront à Netskope de mieux contrôler et d'optimiser l'expérience et la sécurité dans le nouveau monde des données, des utilisateurs, de l'infrastructure cloud et des applications dispersés.

Selon Naveen Palavalli, vice-président de la stratégie produit chez Netskope, l'ajout de Kadiska améliore et accélère considérablement les capacités de Netskope, offrant ainsi un différenciateur majeur sur le marché. Cette acquisition soutient également l'objectif de Netskope de fournir une plate-forme SASE tout-en-un aux clients, qui, selon Gartner, sera le choix privilégié pour un tiers des nouveaux déploiements SASE d'ici 2025.

Le moment exact de l'intégration du produit n'a pas encore été déterminé et les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués.

Sources:

– Netskope acquiert Kadiska pour étendre les capacités DEM : [Source]

– Guide du marché Gartner pour SASE à fournisseur unique : [Source]

– Enquête IDC : [Source]