Neopets Revival : ramener la magie avec l'émulateur Ruffle Flash

Neopets, le site Web emblématique d'animaux virtuels qui a autrefois captivé des millions de joueurs, fait son grand retour avec le soutien de l'émulateur Flash Ruffle. Neopets s'est associé à Ruffle pour relancer son catalogue de plus de 100 mini-jeux, une démarche qui souligne l'engagement de la marque dans des projets communautaires. Suite à des changements importants et à une augmentation du trafic en ligne, Neopets a connu une augmentation de 60 % du nombre d'utilisateurs actifs mensuels depuis l'annonce de son indépendance et la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.

Le partenariat entre Neopets et Ruffle vise à résoudre les problèmes liés au Flash du site et à assurer une transition fluide pour les utilisateurs. Ruffle, un émulateur Flash Player écrit en Rust, « polyfills » le contenu Flash existant sur le site Web de Neopets, permettant une mise à niveau fluide et transparente. En tant que sponsor Diamant, Neopets fournira un soutien mensuel à Ruffle, alimentant ainsi le succès continu des deux plateformes.

Dominic Law, PDG de Neopets, reconnaît l'importance des mini-jeux dans l'expérience Neopets et exprime sa gratitude pour le soutien de Ruffle dans leur relance. Cette collaboration signifie une nouvelle direction pour la marque Neopets, en mettant l'accent sur le développement mené par la communauté et une transparence accrue.

Le partenariat marque également l'engagement de Neopets à s'engager auprès de sa communauté de joueurs. Dans le cadre de leur engagement, Neopets a organisé son premier événement Ask Me Anything (AMA) en direct le 6 septembre, permettant aux fans d'interagir avec le PDG Dominic Law et de participer à un concours en direct.

Neopets et Ruffle travaillent avec diligence pour répondre aux demandes des utilisateurs et améliorer les performances et l'expérience de jeu du site classique. Pour rester informé des dernières nouvelles de Neopets, visitez Neopets.com.

