Les institutions sont optimistes sur la crypto malgré le marché baissier, selon un rapport

Un récent rapport du fournisseur de données cryptographiques Amberdata et de l'analyste des services financiers Coalition Greenwich révèle que les gestionnaires d'actifs font preuve d'une attitude optimiste à l'égard des actifs numériques, même au milieu d'un marché baissier cryptographique. L’étude a évalué soixante gestionnaires d’actifs principalement aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, parmi lesquels des hedge funds, des sociétés de capital-risque et des family offices. Étonnamment, le rapport révèle que près de la moitié des gestionnaires d’actifs (48 %) ont actuellement des actifs numériques sous gestion (AUM).

Les chiffres des actifs numériques sous gestion variaient selon les entités interrogées, 22 % détenant entre 1 et 10 millions de dollars et 19 % détenant entre 11 et 50 millions de dollars d'actifs numériques pour leurs clients. Une seule institution a déclaré gérer plus d’un milliard de dollars d’actifs numériques. L'enquête a également révélé qu'un nombre important de gestionnaires d'actifs sont de grande taille, avec environ un tiers déclarant un actif sous gestion de plus de 1 milliards de dollars dans toutes les classes d'actifs.

Malgré l'absence d'un environnement réglementaire clair, le rapport révèle que les gestionnaires d'actifs interrogés sont optimistes quant à l'avenir de l'adoption des actifs numériques. 85 % des personnes interrogées estiment que la SEC et la CFTC offriraient des opportunités positives au secteur, malgré les défis à court terme. Cependant, le rapport a mis en évidence plusieurs préoccupations pour les institutions qui ne sont pas actuellement impliquées dans la cryptographie, notamment l'incertitude réglementaire, le manque de technologie commune de connaissance de votre client/anti-blanchiment d'argent, des politiques fiscales peu claires, la complexité de la garde, les pratiques de sécurité et les problèmes de performances de la blockchain.

Il est intéressant de noter que le rapport montre également qu’un nombre important d’institutions développent activement des services de cryptographie spécialisés. Une institution sur quatre déclare avoir un rôle dédié aux actifs numériques, avec une croissance attendue de 13 % au cours des douze prochains mois. Cela suggère que de nombreuses institutions donnent la priorité aux produits et services de cryptographie, malgré le marché baissier en cours.

Dans l’ensemble, le rapport révèle un sentiment étonnamment optimiste parmi les gestionnaires d’actifs à l’égard des actifs numériques, soulignant leur confiance dans la croissance future du secteur, malgré les défis actuels.

