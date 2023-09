Apple confirme que la plupart des applications iPhone et iPad fonctionneront sur Vision Pro

Apple a confirmé que la majorité des applications iPhone et iPad seront compatibles avec Vision Pro, son prochain casque de réalité mixte. Dans une note aux développeurs, Apple a déclaré que « presque toutes » les applications développées pour iPad et iPhone seront disponibles sur Vision Pro. Le casque comportera un App Store qui propose des applications spécifiquement développées pour visionOS, ainsi que des applications iPad et iPhone compatibles pouvant être exécutées sur le casque.

Les développeurs disposent de deux options pour leurs applications sur Vision Pro. Par défaut, les applications iPad et iPhone seront automatiquement publiées sur l'App Store pour Vision Pro. Alternativement, les développeurs peuvent créer une version visionOS native de leur application et utiliser le système d'achat croisé Universal Purchase d'Apple pour la proposer gratuitement aux clients qui ont déjà acheté l'application sur iPhone ou iPad. Les développeurs ont également la possibilité de désactiver complètement l’affichage de leur application sur Vision Pro.

Bien que la plupart des frameworks disponibles sur iPadOS et iOS soient inclus dans visionOS, certaines fonctionnalités spécifiques à certains frameworks ne seront pas disponibles sur Vision Pro. Ceux-ci incluent l'accès brut à l'accéléromètre ou au gyroscope, les pilotes de périphériques personnalisés, le GPS brut, le NFC, les SMS, HealthKit, RoomPlan, AppClip et MLCompute. Quant aux caméras de Vision Pro, elles ne sont pas accessibles aux applications tierces. Au lieu de cela, tenter d'accéder aux caméras entraînera une vue virtuelle de la webcam de l'utilisateur ou un flux noir avec une icône « pas de caméra ».

Certaines fonctionnalités de l'iPhone et de l'iPad seront automatiquement adaptées à visionOS. Les applications utilisant TouchID ou FaceID seront transférées via le système OpticID basé sur le suivi oculaire de Vision Pro. De plus, l'API Core Location d'Apple permettra une approximation de la localisation via Wi-Fi ou l'obtention d'informations de localisation à partir d'un iPhone à proximité.

Apple affirme que « des centaines de milliers » d’applications iPhone et iPad fonctionneront correctement sur Vision Pro lors de son lancement. Les développeurs peuvent déjà utiliser le simulateur visionOS pour assurer la compatibilité de leurs applications avec le prochain casque de réalité mixte.

Sources : Apple.