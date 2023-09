Revue NBA 2K24 : les microtransactions frustrantes éclipsent un gameplay solide

NBA 2K24 a le potentiel de devenir une superstar gagnante du championnat, mais il échoue en raison de sa forte dépendance aux microtransactions. Bien que le gameplay sur le terrain soit excellent et offre une expérience NBA authentique, les modes de jeu sont en proie à des achats en jeu essentiels pour rivaliser avec d'autres joueurs en ligne. Le mode MyCareer, en particulier, est un point central de l'itération de cette année, mais ne parvient pas à récompenser les compétences et les efforts par rapport aux raccourcis du portefeuille ouvert.

Malgré le manque de nouvelles mécaniques flashy, NBA 2K24 offre toujours des visuels fantastiques et un gameplay plus puissant sur le terrain. La nouvelle fonctionnalité ProPLAY, qui traduit les séquences NBA en animations de jeu en temps réel, permet des mouvements plus fluides, des animations de dribbles, de tirs et de passes plus authentiques. Les joueurs superstars comme LeBron James ressemblent beaucoup à leurs homologues réels, offrant une expérience plus immersive. L'adversaire IA présente un défi sans se sentir injuste, car le ballon va de manière fiable aux meilleurs joueurs sur le terrain.

Ce défi s’étend également au côté offensif, les tactiques classiques comme le pick-and-roll étant moins exploitables. Les défenseurs hors ballon comprennent désormais mieux leurs adversaires, les obligeant à prendre des décisions stratégiques. La fonction d'augmentation d'adrénaline ajoute également de l'interactivité au jeu défensif, le rendant plus engageant dans les matchs en ligne.

Cependant, tous les aspects du gameplay sur le terrain ne se sont pas améliorés de manière significative. Le gameplay rapide fait toujours défaut, supprimant un élément d'excitation d'une bonne défense. L’IA prend parfois des décisions ahurissantes, comme appeler des délais d’attente erronés. Les commentaires et les performances de l'équipe à la mi-temps sont généralement solides, même si l'absence de Charles Barkley est perceptible.

L'un des plus gros inconvénients de NBA 2K24 est l'accent mis sur les achats en jeu dans le mode MyCareer. Bien qu'ils jouent pendant des heures et investissent de la monnaie virtuelle dans l'amélioration des attributs, les joueurs ont du mal à atteindre des notes globales plus élevées. Le jeu encourage les joueurs à dépenser de l'argent réel en mises à niveau, éclipsant les aspects personnalisables de MyCareer qui le rendent agréable.

En conclusion, NBA 2K24 présente un gameplay impressionnant sur le terrain et des visuels authentiques, mais est gâché par sa forte dépendance aux microtransactions. Les modes de jeu, notamment MyCareer, souffrent d'un manque de progression enrichissante. Bien que le jeu fasse des progrès dans les mécanismes de jeu, il ne parvient pas à offrir une expérience vraiment satisfaisante.