Steam a récemment désigné Overwatch 2 de Blizzard et NBA 2K2 de 24K Sports comme les premier et deuxième pires jeux de l'année, sur la base des avis des utilisateurs. Sur les 183,780 165,573 avis Steam au total pour Overwatch, 2 24 sont négatifs. De même, NBA 8K3,135, sorti le 3,523 septembre, a reçu XNUMX XNUMX critiques négatives sur un total de XNUMX XNUMX critiques.

Les critiques négatives pour Overwatch 2 proviennent principalement de la présence de microtransactions. Le jeu résidait à l'origine sur la boutique en ligne de Blizzard, Battle.net, où les utilisateurs ne pouvaient pas laisser de commentaires. Cependant, lorsque Overwatch a été rendu disponible sur Steam en août, les joueurs ont finalement eu l'occasion d'exprimer leur mécontentement face aux microtransactions. Malgré les retours négatifs, Overwatch 2 occupe toujours une place dans le top 50 des jeux les plus joués sur Steam, avec près de 30,000 XNUMX utilisateurs simultanés. Il semble que même si certains joueurs n’aiment pas la direction prise par le jeu, ils aiment toujours y jouer.

NBA 2K24, en revanche, a été critiqué non seulement pour ses microtransactions, mais également pour ses graphismes et son gameplay terne. Les fans déçus affirment que cette déception n’est pas nouvelle, car les précédents opus de la série NBA 2K ont également été décevants. En fait, la version 2020, NBA 2K21, a été qualifiée d’« arnaque au jeu gratuit sur mobile », et la version 2021, NBA 2K22, a été critiquée comme « un énorme shakedown ». Les joueurs expriment leur frustration face à la présence persistante de microtransactions, qui font partie de la série depuis NBA 2K13.

Malgré les critiques négatives, Overwatch 2 et NBA 2K24 ont toujours des bases de fans fidèles. Cependant, les critiques et la déception exprimées par les joueurs indiquent que des changements importants pourraient être nécessaires dans les futures itérations de ces jeux pour regagner la confiance et la satisfaction de la communauté des joueurs.

