NBA 2K24 reçoit de vives critiques et rejoint les rangs des jeux mal notés sur Steam

By

La sortie de NBA 2K24 a entraîné une vague de retours négatifs de la part de la communauté des joueurs, ce qui lui a valu une place parmi les jeux les moins bien notés sur Steam. Les joueurs ont exprimé leur mécontentement face au nouveau système de régression des badges du jeu et à l'inclusion du mécanisme Shooting Slump, les considérant comme l'un des ajouts les plus décevants de la franchise.

Un problème important, en particulier pour les joueurs PC, est que la version PC du jeu ne propose pas les fonctionnalités de nouvelle génération disponibles sur PS5 et Xbox Series X|S. En conséquence, les joueurs sur PC disposeront d’un ensemble limité de fonctionnalités par rapport à leurs homologues sur console.

L’accueil négatif de NBA 2K24 est évident dans les évaluations des utilisateurs sur Steam. À l’heure actuelle, le jeu est le deuxième jeu le moins bien noté de la plateforme, avec 90.1 % d’avis d’utilisateurs lui donnant une note négative. Sur 2,928 9.9 avis, seulement 2 % étaient positifs, ce qui en fait l'un des jeux les plus critiqués sur Steam, similaire au tristement célèbre bombardement d'avis d'Overwatch XNUMX.

De nombreuses critiques négatives soulignent la déception des joueurs PC en raison du manque de nouvelles fonctionnalités. Plusieurs utilisateurs estiment que NBA 2K24 n'est qu'un simple copier-coller du jeu de l'année précédente, manquant d'innovation et perpétuant les inégalités et les mauvais traitements envers les joueurs PC et Steam.

Les joueurs PC manqueront divers ajouts trouvés dans le jeu, notamment le Crossplay, la possibilité de commencer une carrière dans la WNBA et MyNBA. Cette exclusion contribue encore davantage aux frustrations exprimées par la communauté.

Il reste à voir comment les développeurs répondront à ces préoccupations et s'ils apporteront des changements pour améliorer l'expérience de jeu des joueurs de NBA 2K24, en particulier ceux sur la plateforme PC.

Sources:

– Steam 250 (aucune URL fournie)

– Auteur : Jérémy Gan