NBA 2K24 reçoit des réactions négatives de la part des joueurs PC et devient le deuxième jeu le plus mal évalué sur Steam

NBA 2K24, récemment sorti, le dernier opus de la longue série de basket-ball développée par 2K, a fait l'objet d'intenses critiques de la part des joueurs PC, entraînant un afflux de critiques négatives sur Steam. En conséquence, le jeu se classe désormais au deuxième rang des jeux les moins bien évalués sur la plateforme, juste derrière Overwatch 2, selon Steam 250.

Le contrecoup vient du fait que la version PC de NBA 2K24 est basée sur les versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu, plutôt que sur les versions plus avancées PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Cette décision a laissé l'édition PC visuellement manquante et dépourvue d'améliorations significatives par rapport à la version de l'année dernière. De plus, certaines fonctionnalités exclusives aux versions de console les plus récentes sont absentes de la version PC.

Par exemple, le site officiel du jeu met en avant des fonctionnalités telles que ProPLAY, qui intègre de manière transparente de véritables images de la NBA dans le gameplay de NBA 2K24, ainsi que le mode carrière personnalisé appelé The W. Malheureusement, ces fonctionnalités ne sont accessibles qu'aux joueurs sur PlayStation 5 et Xbox. Série X/S, laissant les joueurs PC se sentir exclus.

Les avis sur Steam expriment la déception partagée par les joueurs. Beaucoup soulignent que le gameplay et les animations restent largement inchangés par rapport aux itérations précédentes. Un joueur déclare : « Le menu principal et les textures du parc semblent toujours très bon marché. » Une autre critique souligne le manque d'efforts déployés dans la version PC, la comparant à l'édition console et exprimant sa frustration face aux opportunités manquées de la rendre à égalité avec les versions de nouvelle génération.

Les critiques portent également sur l'inclusion de microtransactions dans NBA 2K24, un jeu pour lequel les joueurs ont déjà payé le prix fort. Les commentaires négatifs sur des plateformes comme Reddit mentionnent comment le jeu utilise diverses tactiques de microtransaction, exacerbant encore le mécontentement des joueurs.

Pour l’instant, 2K n’a pas résolu les problèmes liés à la version PC ni fourni d’informations sur les mises à jour potentielles pour améliorer le jeu.

Sources : Steam 250, Eurogamer