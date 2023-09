Le Nora : une maison lumineuse et spacieuse à commande avant

La Nora de Calbridge Homes est une maison unifamiliale à façade avant de 2,013 XNUMX pieds carrés qui met en valeur l'importance de la lumière naturelle dans la conception de la maison. Située à Fireside, Cochrane, cette maison modèle est conçue pour maximiser la lumière du soleil, particulièrement à son rez-de-chaussée.

Le niveau principal à aire ouverte du Nora comprend des escaliers à contremarche ouverte et une rampe qui permet à la lumière de circuler librement. Des fenêtres bien positionnées, y compris celles des deux côtés d'un coin de la grande salle, apportent chaleur et ambiance joyeuse à l'espace. La grande salle elle-même mesure 13 pieds sur 14 pieds 10 pouces et dispose d'une cheminée captivante en forme de boîte avec un élégant contour de carrelage sur toute la hauteur.

Dans la cuisine centrale en forme de L, un îlot avec un bar pouvant accueillir au moins trois personnes offre à la fois fonctionnalité et commodité. Les électroménagers en acier inoxydable, dont un réfrigérateur à porte française, ajoutent une touche de modernité à l'espace. Un vaste espace de rangement est disponible dans l'abondance d'armoires et dans le garde-manger, garantissant que chaque élément de cuisine a sa propre place. Le garde-manger se connecte à un vestiaire avec accès au garage attenant, ce qui facilite le déchargement des courses.

Au deuxième étage, de grandes fenêtres dans la salle bonus et la salle de bains principale offrent une lumière naturelle et de belles vues. La salle bonus fait face à l’avant et offre une vue sur la cour avant, ainsi qu’une fonction ouverte vers le bas donnant sur le hall. Deux chambres secondaires sont de taille égale, éliminant ainsi tout conflit entre les enfants concernant la manière de dormir. Ils sont soutenus par une salle de bain complète et spacieuse avec une vanité comportant deux lavabos sous un miroir pleine largeur.

Le Nora offre non seulement une maison fonctionnelle et bien conçue, mais également un espace de vie lumineux et invitant qui maximise les bienfaits de la lumière naturelle.

Sources : Aucune