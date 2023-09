Le Nasdaq s'effondre alors que la crise d'Apple se poursuit

Le Nasdaq Composite a chuté d'environ 1% jeudi, Apple étant en tête de la baisse. Des rapports ont fait surface indiquant que la Chine a interdit aux représentants du gouvernement d'utiliser les iPhones et envisage d'étendre l'interdiction aux entreprises publiques. Les inscriptions au chômage sont également tombées à leurs plus bas niveaux depuis février, ce qui suggère que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Le Dow Jones Industrial Average a été le seul indice à enregistrer des gains, en hausse modeste de 0.2 %, tandis que le S&P 500 a chuté d'environ 0.3 %. Les actions Apple ont chuté de près de 3%, provoquant la chute du Nasdaq, à forte composante technologique.

La baisse des valeurs technologiques n’est pas uniquement due à l’interdiction de l’iPhone en Chine. Les gains des rendements du Trésor ont également contribué au ralentissement. En outre, les inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie chinoise ont soulevé des questions quant à son impact potentiel sur l'économie américaine.

À l’approche de la réunion de septembre de la Réserve fédérale, un débat fait rage pour savoir si la Fed décidera de s’en tenir à des taux d’intérêt élevés. Les données économiques récentes et les conditions du marché, notamment la chute des valeurs technologiques et l’incertitude entourant la Chine, sont des facteurs qui contribuent à cette discussion.

