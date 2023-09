Le Nasdaq s'effondre alors qu'Apple fait face à des défis en Chine

Le Nasdaq a connu une baisse significative en milieu de matinée, principalement due à la baisse des actions d'Apple. Des rapports récents ont révélé que la Chine a interdit à ses représentants gouvernementaux d’utiliser les iPhones et prévoit d’étendre cette interdiction aux entreprises publiques. Cette évolution représente un défi de taille pour Apple, dans la mesure où la Chine représente son plus grand marché étranger et lui sert de base de production mondiale.

Le Dow Jones Industrial Average, en revanche, est resté relativement stable, tandis que d'autres indicateurs boursiers majeurs ont été confrontés à des pressions suite à une baisse de la veille. Le S&P 500 a chuté d'environ 0.4 % et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a chuté d'environ 1 %, en grande partie à cause de la baisse de près de 4 % d'Apple.

Outre les défis auxquels fait face Apple, les inscriptions au chômage aux États-Unis ont atteint leurs plus bas niveaux depuis février, ce qui indique que la Réserve fédérale maintiendra probablement ses taux d'intérêt plus élevés pendant une période plus longue. Cette lecture surprenante a été précédée par des données montrant un pic de six mois pour l'activité des services aux États-Unis en août, suggérant une résilience des consommateurs et une économie plus large, malgré la hausse des coûts d'emprunt.

En outre, la hausse des rendements du Trésor a également eu un impact négatif sur les valeurs technologiques. La récente hausse des prix du pétrole, qui avait précédemment suscité des inquiétudes quant aux efforts de la Fed pour contrôler l'inflation, a pris du recul alors que les chiffres du commerce chinois n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance de la deuxième économie mondiale. En conséquence, on se demande de plus en plus si le ralentissement en Chine pourrait constituer un risque majeur pour l’économie américaine.

Ces rapports ont rejoint le débat en cours autour de la prochaine réunion de la Réserve fédérale en septembre, soulevant des spéculations sur le maintien de taux d'intérêt élevés par la Fed. Les investisseurs et les analystes guettent attentivement toute indication lors de cette réunion.

Sources:

- Yahoo finance