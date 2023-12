La NASA célèbre le succès de la liaison de communication laser entre la station spatiale et le satellite relais

La NASA a récemment franchi une étape majeure dans les communications spatiales avec la réalisation réussie d'une liaison laser entre la Station spatiale internationale (ISS) et le satellite de démonstration de relais de communications laser (LCRD). Il s'agit du premier système de relais laser bidirectionnel de bout en bout de la NASA.

La communication révolutionnaire a eu lieu le 5 décembre 2023, alors que la charge utile LCRD de la NASA et la nouvelle charge utile ILLUMA-T (Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) ont échangé avec succès des données pour la première fois. L'ILLUMA-T, qui a été installé sur l'installation exposée au module d'expérimentation japonais de l'ISS, démontre comment un relais de communication laser en orbite géosynchrone peut améliorer l'efficacité et la vitesse du transfert de données.

Les communications laser, également appelées communications optiques, utilisent la lumière infrarouge au lieu des ondes radio traditionnelles pour transmettre des signaux. L'utilisation de la lumière infrarouge permet d'obtenir une longueur d'onde plus étroite, permettant aux engins spatiaux de transmettre plus de données à chaque transmission. Cette technologie révolutionnaire est très prometteuse pour l’exploration scientifique, car elle peut augmenter considérablement l’efficacité du transfert de données et contribuer à des découvertes scientifiques plus rapides.

Selon le Dr Jason Mitchell, directeur de la division Advanced Communications and Navigation Technology du SCaN, le lien réussi entre ILLUMA-T et LCRD témoigne du potentiel des communications laser. Il a expliqué que les communications laser peuvent non seulement faciliter le retour d'un plus grand nombre de données provenant des missions scientifiques, mais également servir de lien bidirectionnel essentiel pour maintenir les astronautes connectés à la Terre lorsqu'ils s'aventurent dans l'espace lointain.

Suite à l'installation d'ILLUMA-T sur l'ISS, les ingénieurs ont effectué des tests en orbite pour garantir son fonctionnement nominal. La charge utile communique désormais avec LCRD, un satellite relais lancé en 2021 qui a subi plus de 300 configurations expérimentales pour affiner les technologies de communication laser.

David Israel, architecte des communications et de la navigation spatiales de la NASA, a souligné l'importance de cette réalisation, déclarant que les communications spatiales réussies utilisant la technologie laser ouvrent la voie à des démonstrations et des expériences opérationnelles. Ces expériences contribueront à optimiser l’intégration d’une technologie de communication laser éprouvée dans les missions futures, maximisant ainsi l’exploration et les efforts scientifiques.

La liaison de communication laser réussie entre l'ISS et le LCRD représente une avancée significative dans les communications spatiales. Cela démontre l'engagement de la NASA à tirer parti des technologies de pointe pour améliorer l'efficience et l'efficacité des missions afin d'approfondir notre compréhension de l'univers.