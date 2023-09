La NASA est invitée à améliorer la transparence sur les coûts et les calendriers de la fusée lunaire SLS

By

Un audit récemment publié par le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis a révélé que la NASA doit être plus transparente sur les coûts et les calendriers associés à sa fusée lunaire Space Launch System (SLS). SLS est la fusée désignée par la NASA pour son programme Artemis, qui vise à établir une présence permanente sur et autour de la Lune d'ici la fin des années 2020.

L'audit a révélé que le programme SLS pourrait être inabordable en raison de ses coûts élevés. De hauts responsables de la NASA ont déclaré que les niveaux de coûts actuels dépassent ceux qui seront disponibles pour les missions Artemis. Depuis le début de son développement en 2011, la NASA a déjà dépensé 11.8 milliards de dollars pour le programme SLS.

Bien que 11.2 milliards de dollars supplémentaires aient été alloués aux travaux futurs sur le SLS de 2024 à 2028, les coûts et les calendriers de référence pour ces travaux n'ont pas été établis. Le rapport indique que la NASA ne prévoit pas de mesurer les coûts de production pour contrôler l'abordabilité du programme.

L'audit a également souligné que les estimations de la NASA n'ont pas été mises à jour pour tenir compte de l'augmentation des coûts, comme celles résultant du retard de la mission Artemis 4 de 2026 à 2028. Le rapport exhorte l'agence à établir des références de coûts et à décrire les coûts pour piloter le SLS Block 1 pour de futures missions.

Le Bureau de l'Inspecteur général de la NASA avait précédemment estimé que le programme Artemis coûterait un total de 93 milliards de dollars entre 2012 et 2025, chaque lancement de SLS coûtant environ 4.1 milliards de dollars. Le rapport du GAO reconnaît les efforts récents de la NASA pour réduire les coûts, notamment en utilisant des contrats qui font courir plus de risques aux sous-traitants, mais indique qu'il est encore trop tôt pour déterminer les effets de ces stratégies.

En conclusion, l'audit du GAO souligne la nécessité pour la NASA d'assurer une plus grande transparence sur les coûts et les calendriers associés au programme SLS afin de garantir l'abordabilité et le succès du programme Artemis.

Sources : Bureau de responsabilité du gouvernement américain (GAO), Bureau de l'inspecteur général de la NASA.