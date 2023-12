La nouvelle technologie de communication laser est prometteuse pour les futures missions spatiales

La NASA a récemment franchi une étape importante dans la communication dans l'espace lointain avec le relais réussi de données via un laser depuis un vaisseau spatial situé à plus de 10 millions de kilomètres. Cette avancée pourrait révolutionner la façon dont nous communiquons dans l’espace, selon l’Agence spatiale américaine.

Traditionnellement, la communication avec les engins spatiaux lointains reposait sur des signaux radio envoyés et reçus depuis les antennes terrestres. Bien que fiables, ces signaux radio ont une bande passante limitée, ce qui rend difficile, voire impossible, la transmission de fichiers volumineux tels que des photos et des vidéos haute définition. Cependant, la NASA estime que la communication par laser pourrait considérablement améliorer les débits de données, jusqu'à 100 fois.

Pour tester cette technologie, la mission Psyché de la NASA a été envoyée équipée d'un émetteur-récepteur laser capable d'envoyer et de recevoir des signaux laser dans le proche infrarouge. L'émetteur-récepteur était verrouillé sur une balise laser de la NASA en Californie. Cette percée réussie de « première lumière » fait partie d’une série d’expériences visant à démontrer la viabilité de la technologie de communication laser.

Trudy Kortes, directrice des démonstrations technologiques à la Direction des missions de technologie spatiale au siège de la NASA, a exprimé son enthousiasme quant au potentiel de la technologie de communication laser. Elle a déclaré : « Atteindre la première lumière est l'une des nombreuses étapes critiques du DSOC dans les mois à venir, ouvrant la voie à des communications à débit de données plus élevé, capables d'envoyer des informations scientifiques, des images haute définition et des vidéos en streaming pour soutenir le prochain pas de géant de l'humanité. : envoyer des humains sur Mars.

Le système de communication laser pose des défis uniques, car le signal laser doit maintenir sa précision sur de grandes distances tout en compensant le mouvement du vaisseau spatial et de la Terre. L’équipe de la NASA va maintenant se concentrer sur le perfectionnement des systèmes qui garantissent un pointage laser précis et un codage des données dans les photons de lumière transmis.

Grâce aux progrès de la technologie de communication laser, les futures missions spatiales pourraient ouvrir de nouvelles possibilités en matière de recherche et d’exploration scientifiques. Des taux de transmission de données plus rapides permettront des communications en temps réel, une qualité d'imagerie améliorée et le potentiel de diffusion en direct, améliorant ainsi l'expérience des scientifiques et des astronautes. Alors que la NASA continue de repousser les limites de la communication spatiale, des perspectives passionnantes s’offrent à nous pour l’avenir de l’exploration spatiale.

En savoir plus dans l'histoire Web : La nouvelle technologie de communication laser est prometteuse pour les futures missions spatiales