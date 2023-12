Explorer le potentiel des boucliers thermiques gonflables pour les futures missions spatiales

La démonstration réussie par la NASA d'un bouclier thermique gonflable l'année dernière a suscité l'intérêt de plusieurs entreprises désireuses de collaborer avec l'agence pour faire progresser cette technologie innovante. En novembre, la NASA a effectué le test en vol en orbite terrestre basse d'un décélérateur gonflable (LOFTID) comme charge utile secondaire lors du lancement du satellite météorologique JPSS-2. Le bouclier thermique gonflable de six mètres s'est déployé lors de la rentrée et a atterri en toute sécurité dans l'océan Pacifique.

L'une des parties intéressées est United Launch Alliance (ULA), qui a exprimé son intérêt pour l'intégration de la technologie dans son concept SMART (Sensible Modular Autonomous Return Technology) pour la récupération des moteurs d'appoint. L'ULA s'associe actuellement à la NASA pour faire progresser la technologie LOFTID grâce à un accord Space Act. Cette collaboration impliquerait le développement d'un aéroshell plus grand, d'un diamètre de 10 mètres.

Pour obtenir une taille plus grande, les sections du tore du décélérateur gonflable devraient être augmentées en diamètre et gonflées à une pression plus élevée. Joe Del Corso, chef de projet pour LOFTID au Langley Research Center, a mentionné que l'ULA finance cette avancée technologique importante. Cependant, ULA n’est pas la seule entreprise intriguée par la technologie LOFTID. D'autres sociétés, dont Outpost, une startup proposant des systèmes de réentrée commerciaux, ont également manifesté leur intérêt.

La NASA collabore également avec des géants de l’industrie non divulgués, dans le but d’explorer des coques aérodynamiques encore plus grandes mesurant 18 à 20 mètres de diamètre pour diverses applications non divulguées. De plus, Blue Origin a été impliqué dans le vol LOFTID en finançant l'équipe d'imagerie en vol scientifiquement calibrée de la NASA, qui a collecté des données cruciales lors de la rentrée.

Même si ces partenariats accélèrent le développement de décélérateurs gonflables à grande échelle, la NASA reconnaît qu’elle ne peut pas compter uniquement sur l’industrie pour faire évoluer la technologie. L'agence continuera d'investir dans la recherche et le développement pour exploiter tout le potentiel des boucliers thermiques gonflables pour les futures missions humaines, comme celles vers Mars.

